Tottenham, Kane out: cambia il calciomercato

CALCIOMERCATO TOTTENHAM KANE LLORENTE / Una brutta tegola ha colpito il Tottenham: Hary Kane sarà costretto a star fuori per infortunio fino a marzo. Una notizia che non ci voleva per Pochettino che perde così il suo bomber per diverse partite.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il calciomercato degli Spurs potrebbe dunque essere stravolto da questa notizia: a cambiare i piani dovrebbe essere Fernando, che sembrava destinato a lasciare Londra. Lo spagnolo è stato accostato al Milan ma anche a squadre del suo paese e turche. A questo punto non è da escludere una sua permanenza fino al termine della stagione.