CALCIOMERCATO FROSINONE BENFICA / Alla ricerca di rinforzi dal calciomercato per risalire la classifica. Il Frosinone guarda con attenzione al Portogallo e in particolare agli esuberi di casa Benfica.

Il club ciociaro è da qualche giorno sulle tracce di, centrocampista greco in uscita dai lusitani, ma sembra aver messo gli occhi anche su Facundo, attaccante cercato in estate da

CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Come riportato da 'Sky Sport', il direttore sportivo dei ciociari Capozzucca, volerà a Lisbona per trattare direttamente con il Benfica con l'obiettivo di convincere i due giocatori a sposare il progetto frusinate e rientrare dunque in Italia con due nuovi acquisti di spessore per il tecnico Baroni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui