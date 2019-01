CALCIOMERCATO NAPOLI ROG SIVIGLIA GIUNTOLI / Tutto confermato.

Intervistato da 'ABC de Sevilla', infatti, il Ds azzurro ha spiegato: "Stiamo parlando, sì. E abbiamo dato l'ok alla cessione in prestito. Pensiamo che possa essere una buona opzione per Rog. Il calciatore ci ha detto che vuole giocare nel Siviglia, ma non possiamo regalarlo. Può giocare questi mesi al Siviglia e poi torna da noi. Non vogliamo inserire il diritto di riscatto e lo abbiamo comunicato al giocatore ed al Siviglia. Un'altra cosa sarebbe se l'opzione inserita fosse per una cifra molto, molto alta. Marko è arrivato nel 2016 e siamo convinti che crescerà. È un giocatore nel quale abbiamo molta fiducia e non vogliamo perderlo. Non regaleremo nulla".

