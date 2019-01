CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY ARSENAL / Giorni febbrili per il passaggio di Aaron Ramsey alla Juventus. Tra il gallese e i bianconeri è quasi tutto fatto. Come riportato dal 'Corriere dello Sport', accordo da 6,5 milioni di euro più bonus, con i quali si dovrebbe arrivare a circa 8 milioni di euro. L'intesa sarà ratificata dalla Juve al ritorno dall'Arabia Saudita, quando il ds Paratici incontrerà a Torino Baldwin, agente di Ramsey.

La firma arriverà al massimo entro venerdì, quindi si lavorerà all'ipotesi di anticipare l'arrivo di Ramsey già a gennaio. L'Arsenal però per il momento spara alto, chiedendo circa. La stessa cifra che vuole ilper lasciar andare Denis, sostituto designato del gallese. Ma secondo 'Tuttosport' i bianconeri non acconsentiranno a tale richiesta, dovendo già corrisponderedi commissione proprio a Baldwin. Se i Gunners non abbasseranno le pretese, il trasferimento sarà rinviato alla fine della stagione.