Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Telefonata Milan-Juve: 4 milioni per firmare subito l’accordo

Foto dell'autore

Giocatore esperto e molto duttile: ecco cosa sta succedendo

Possibile intreccio di calciomercato con protagonisti Milan e Juve. Suo malgrado, anche la Roma di Gasperini, il quale non sarebbe certo felice di vederlo andare via. Per giunta a costo zero.

Spalletti e Allegri
Telefonata Milan-Juve: 4 milioni per firmare subito l’accordo (AnsaFoto) – Calciomercato.it

È in una fase di stallo la trattativa tra il club giallorosso e l’entourage di Celik per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Che, ricordiamo, scade fra poco più di 4 mesi. Massara e soci sarebbero arrivati a proporre circa 2/2,5 milioni di euro l’anno, a fronte di una richiesta da ben 4 milioni a stagione.

Gli agenti del difensore turco si fanno forti del ruolo importante che ora riveste il loro assistito. È uno dei titolarissimi della formazione di Gasperini, e poi ovviamente del fatto che è libero di firmare a zero per un altro club.

A tal proposito, chi gestisce Celik lo avrebbe già offerto alle principali big europee, nonché a quelle della nostra Serie A. Non a caso da settimane si parla dell’ipotesi Juve, ma attenzione anche al Milan: ai rossoneri farebbe comodo un giocatore come l’ex Lille, diciamo anche che sarebbe l’ideale per la difesa a 3 di Allegri.

Celik in conferenza stampa
Juve-Milan, possibile sfida per Celik (AnsaFoto) – Calciomercato.it
/7
259

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

2 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

6 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

7 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 19%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Da non escludere un tentativo anche con l’Inter, che però nel ruolo è maggiormente coperta. In ogni caso l’addio a zero di Celik alla Roma si fa sempre più probabile col passare delle settimane, con Juventus e Milan che potrebbero davvero provare a sfruttare questa fase di stallo per il rinnovo.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie