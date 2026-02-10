Giocatore esperto e molto duttile: ecco cosa sta succedendo
Possibile intreccio di calciomercato con protagonisti Milan e Juve. Suo malgrado, anche la Roma di Gasperini, il quale non sarebbe certo felice di vederlo andare via. Per giunta a costo zero.
È in una fase di stallo la trattativa tra il club giallorosso e l’entourage di Celik per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Che, ricordiamo, scade fra poco più di 4 mesi. Massara e soci sarebbero arrivati a proporre circa 2/2,5 milioni di euro l’anno, a fronte di una richiesta da ben 4 milioni a stagione.
Gli agenti del difensore turco si fanno forti del ruolo importante che ora riveste il loro assistito. È uno dei titolarissimi della formazione di Gasperini, e poi ovviamente del fatto che è libero di firmare a zero per un altro club.
A tal proposito, chi gestisce Celik lo avrebbe già offerto alle principali big europee, nonché a quelle della nostra Serie A. Non a caso da settimane si parla dell’ipotesi Juve, ma attenzione anche al Milan: ai rossoneri farebbe comodo un giocatore come l’ex Lille, diciamo anche che sarebbe l’ideale per la difesa a 3 di Allegri.
Da non escludere un tentativo anche con l’Inter, che però nel ruolo è maggiormente coperta. In ogni caso l’addio a zero di Celik alla Roma si fa sempre più probabile col passare delle settimane, con Juventus e Milan che potrebbero davvero provare a sfruttare questa fase di stallo per il rinnovo.