Adieu Juve, tutto pronto per la firma: Comolli incassa 14 milioni

Foto dell'autore

Nuova cessione a titolo definitivo in casa Juventus: una splendida notizia in vista del calciomercato estivo. 

La Juventus continua a piazzare quei giocatori che non rientrano più nei piani di Luciano Spalletti ed è pronta a reinvestire i soldi incassati nella sessione estiva di calciomercato. Timothy Weah, ad esempio, si trasferirà quasi sicuramente a titolo definitivo all’Olympique Marsiglia al termine della stagione in corso: una splendida notizia per le casse del club bianconero.

Weah con la sciarpa del Marsiglia
Weah con la sciarpa del Marsiglia – Calciomercato.it
/7
274

Nonostante l’esonero di De Zerbi di queste ore, non cambia di una virgola il futuro del 25enne statunitense: Wesh si è trasferito in Ligue 1 in prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di salvezza in campionato da parte dell’OM. Salvo clamorosi cataclismi, dunque, Weah lascerà definitivamente la Juve in estate e nelle casse del club di corso Galileo Ferraris entreranno 14,4 milioni di euro (pagabili in quattro esercizi). Una cifra importante che Comolli reinvestirà sul mercato in entrate per regalare al suo allenatore un grande centrocampista e un nome altisonante nel reparto avanzato.

