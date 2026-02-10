Atalanta
Una nuova proprietà per la Juve: “Ora non c’è più un italiano”

Rispunta fuori il nome di Andrea Agnelli

Parole forti, pesantissime nei confronti dell’attuale proprietà e dirigenza della Juve. Facendo dei nomi, nei confronti di John Elkann e Damien Comolli.

“Credo che manchi qualcuno che ami la Juventus”, ha tuonato il grande ex Marco Tardelli a margine della presentazione del documentario ‘Juventus, Primo Amore’, che celebra i successi del decennio 1975/1985.

Una nuova proprietà per la Juve: "Ora non c'è più un italiano"

Tardelli quasi rimpiange Andrea Agnelli: “Non ho mai avuto un grandissimo rapporto con lui, però forse lo rimpiango perché almeno lui amava la Juve ed era sul campo. Sicuramente poteva sbagliare anche molte cose, ma era lì e c’era qualcuno con cui poter parlare”.

Tardelli fa un confronto impietoso tra l’era Gianni Agnelli e questa di John Elkann, auspicandosi un cambio di proprietà: “Ora non c’è più un italiano… Sono entrati i francesi e nonostante abbiamo fatto un disastro continuano a stare lì. Spero che la Juve trovi un nuovo proprietario“.

