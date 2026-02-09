Boga impatto devastante col mondo Juve, assist e sprint che possono tornare utili

Da colpo di contorno a potenziale crack, le idee attorno a Jeremie Boga rischiano di essere già cambiate con i bianconeri che potrebbero aver fatto un colpo davvero interessante.

L’esterno d’attacco è stato lanciato ieri come mossa della disperazione di Luciano Spalletti, sotto 2-1 contro la Lazio e con poche idee là davanti. Il ragazzo è stato decisivo con l’assist per il gol nel finale di Pierre Kalulu.

A lungo nella sessione di riparazione di gennaio i bianconeri avevano avuto l’intenzione e la voglia di prendere un vice per Yildiz, spremuto e senza una valida alternativa là davanti. I bianconeri erano andati dapprima su Federico Chiesa, per un ritorno romantico dal Liverpool, e poi su Daniel Maldini, finito proprio alla Lazio.

Alla fine un blitz aveva portato a Torino questo calciatore francese che aveva stupito al Sassuolo ma deluso all’Atalanta. Un’operazione molto conveniente visti i problemi che il calciatore aveva con l’ambiente a Nizza e che lo portavano da non giocare una partita ufficiale dalla fine di novembre.

Prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, un affare che nessuno si aspettava e che faceva pensare a una magagna dietro. Un colpo che aveva fatto storcere il naso ai tifosi della Juventus che sembrano essere già pronti a ricredersi.

L’impatto di Boga sulla Juventus

L’impatto di Jeremie Boga sull’ambiente Juventus è stato veramente devastante, il calciatore con due scampoli di partita si è preso già i complimenti del pubblico sui social network e c’è chi spinge addirittura per vederlo titolare soprattutto se contro l’Inter non dovesse recuperare Francisco Conceicao.

Boga aveva debuttato nella ripresa della sfida contro l’Atalanta in Coppa Italia, riuscendo a dimostrarsi pronto fisicamente e tirando fuori un dinamismo che è sicuramente all’altezza di quelle che sono le esigenze di Luciano Spalletti.

Ieri poi il ragazzo è sceso in campo nella ripresa quando i bianconeri erano sotto di un gol in una partita contro la Lazio che sembrava stregata. La sua rapidità ha messo subito a dura prova Marusic su quella fascia, che si è trovato col mal di testa a dover provare ad arginare sia lui che Yildiz contemporaneamente.

/7 246 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti? Dino Zoff Gigi Buffon Sebastiano Rossi Ivan Pelizzoli Nemmeno con la goal-line technology te la davano buona. Perfetto! Il record di imbattibilità di 974 minuti in Serie A appartiene a Gigi Buffon, stabilito nel 2016. 2 / 7 Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro? Francesco Totti Alessandro Del Piero Fabio Cannavaro Andrea Pirlo Palo interno! Non era lui il vincitore... Gol al volo! Fabio Cannavaro lo ha vinto nel 2006. Fabio Cannavaro è l'unico della lista ad aver vinto il Pallone d'Oro, nel 2006 dopo il Mondiale con l'Italia. Totti, Del Piero e Pirlo non l'hanno mai vinto. 3 / 7 Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra? Totti Maldini Baresi De Rossi No, questa te la rinfacceranno al bar. Risposta esatta: il mister sarebbe fiero di te. L'unica vera 'bandiera' della lista che ha giocato anche in un altro club è Daniele De Rossi, che dopo la Roma è andato al Boca Juniors. 4 / 7 Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore? Danilo D'Ambrosio Francesco Coco Marco Andreolli Christian Chivu Fuorigioco netto. La risposta giusta era un'altra. Bravissimo! L'ex difensore dell'Inter con un gemello calciatore è Danilo D'Ambrosio: suo fratello Dario ha giocato a lungo in Serie C. 5 / 7 Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A? Bari Brescia Atalanta Lecce Ci sei andato vicino! Esatto! La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). 6 / 7 Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901? Franco Baresi Paolo Maldini Alessandro Costacurta Gianni Rivera Fuorigioco! Prova con la bandiera rossonera. Esatto! Maldini ha battuto tutti in presenza rossonere. Paolo Maldini ferma il record di presenze nella storia del Milan con 901 partite ufficiali (902 secondo alcune fonti), davanti a Franco Baresi (719), Alessandro Costacurta (663) e Gianni Rivera (658). 7 / 7 Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale? Cristiano Ronaldo Leo Messi Ali Daei Pelé Questa era tosta! Esatto! Il miglior marcatore di sempre con la sua Nazionale è Cristiano Ronaldo, che ha superato il vecchio record di Ali Daei e stacca anche Messi. Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 17% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

E poi nel finale una palla al bacio messa dentro che Kalulu trasformava nel 2-2 regalandogli la gioia del primo assist. Boga avrebbe fatto di più se non fosse che una palla perfetta all’ultimo istante veniva buttata alle ortiche da un Lois Openda che continua a essere un punto interrogativo davvero molto difficile da gestire.