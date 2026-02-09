Atalanta
Boga impatto devastante col mondo Juve, assist e sprint che possono tornare utili

Da colpo di contorno a potenziale crack, le idee attorno a Jeremie Boga rischiano di essere già cambiate con i bianconeri che potrebbero aver fatto un colpo davvero interessante.

L’esterno d’attacco è stato lanciato ieri come mossa della disperazione di Luciano Spalletti, sotto 2-1 contro la Lazio e con poche idee là davanti. Il ragazzo è stato decisivo con l’assist per il gol nel finale di Pierre Kalulu.

A lungo nella sessione di riparazione di gennaio i bianconeri avevano avuto l’intenzione e la voglia di prendere un vice per Yildiz, spremuto e senza una valida alternativa là davanti. I bianconeri erano andati dapprima su Federico Chiesa, per un ritorno romantico dal Liverpool, e poi su Daniel Maldini, finito proprio alla Lazio.

Alla fine un blitz aveva portato a Torino questo calciatore francese che aveva stupito al Sassuolo ma deluso all’Atalanta. Un’operazione molto conveniente visti i problemi che il calciatore aveva con l’ambiente a Nizza e che lo portavano da non giocare una partita ufficiale dalla fine di novembre.

Prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, un affare che nessuno si aspettava e che faceva pensare a una magagna dietro. Un colpo che aveva fatto storcere il naso ai tifosi della Juventus che sembrano essere già pronti a ricredersi.

L’impatto di Boga sulla Juventus

L’impatto di Jeremie Boga sull’ambiente Juventus è stato veramente devastante, il calciatore con due scampoli di partita si è preso già i complimenti del pubblico sui social network e c’è chi spinge addirittura per vederlo titolare soprattutto se contro l’Inter non dovesse recuperare Francisco Conceicao.

Boga aveva debuttato nella ripresa della sfida contro l’Atalanta in Coppa Italia, riuscendo a dimostrarsi pronto fisicamente e tirando fuori un dinamismo che è sicuramente all’altezza di quelle che sono le esigenze di Luciano Spalletti.

Ieri poi il ragazzo è sceso in campo nella ripresa quando i bianconeri erano sotto di un gol in una partita contro la Lazio che sembrava stregata. La sua rapidità ha messo subito a dura prova Marusic su quella fascia, che si è trovato col mal di testa a dover provare ad arginare sia lui che Yildiz contemporaneamente.

E poi nel finale una palla al bacio messa dentro che Kalulu trasformava nel 2-2 regalandogli la gioia del primo assist. Boga avrebbe fatto di più se non fosse che una palla perfetta all’ultimo istante veniva buttata alle ortiche da un Lois Openda che continua a essere un punto interrogativo davvero molto difficile da gestire.

