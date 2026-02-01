Chi è Jeremie Boga? Tutto sul nuovo acquisto della Juventus

Jeremie Boga è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus, arriva a Torino per fare il vice Yildiz a una formula davvero interessante.

Separato in casa con il Nizza, dopo fatti noti, viene acquistato in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni. I bianconeri lo portano a casa con un blitz nella notte.

Jeremie Boga è nato a Marsiglia il 3 gennaio 1997, ha dunque compiuto 29 anni da poco. Le sue origini ivoriane, i genitori sono della Costa d’Avorio, gli hanno dato la possibilità di giocare in nazionale e vincere una Coppa d’Africa davvero prestigiosa nel 2024.

La sua carriera inizia al Chelsea dove non debutterà mai in prima squadra, ma portandosi dietro sei anni (dal 2009 al 2015) di grandi esperienze e di incredibili emozioni. Una crescita proporzionale che lo porta poi a giocare in tutta Europa. Iniziano nel 2015 diversi prestiti tra Francia col Rennes, Spagna con il Granada e Inghilterra con il Birmingham City.

Tre esperienze che lo fanno crescere e gli permettono di acquisire costanza, facendogli apprendere l’importanza della preparazione fisica per sfruttare le sue doti in rapidità. Esterno d’attacco, abile a giocare su entrambe le corsie, può giocare anche come seconda punta e trequartista riuscendo a portare continuità nelle sue partite anche se con poca concretezza sotto porta.

Boga e l’esperienza in Italia

Jeremie Boga arriva in Italia quando nel luglio del 2018 viene acquistato dal Sassuolo. Debutta nella sfida Sassuolo-Ternana di Coppa Italia dell’agosto successivo. Decisamente importante è il debutto in Serie A quando affronta l’Inter in una gara vinta dai neroverdi.

La prima rete la mette a segno il 16 marzo seguente contro la Sampdoria in campionato. L’avventura in neroverde lo porta sotto gli occhi di grandissimi club anche per reti e grandi prestazioni con avversari prestigiosi come Inter, Roma e Juventus.

Il 24 gennaio de 2022 si trasferisce in prestito all’Atalanta su precisa richiesta di Gian Piero Gasperini che stravedeva per lui. Rimane a Bergamo per un anno e mezzo segnando 4 reti in 47 partite.

La brutta esperienza col Nizza

Nell’estate del 2023 passa al Nizza dove sembra pronto a vivere una seconda giovinezza, Boga parte molto forte segnando sei reti alla sua prima stagione in Ligue 1. La stagione successiva, complice qualche infortunio, non riesce a ripetersi e alla fine chiude con un bottino al di sotto delle aspettative.

Dopo una sconfitta a fine novembre scorso viene aggredito da un gruppo di ultras del Nizza insieme a un suo compagno di squadra, Moffi. Scesi dal pullman per raggiungere l’automobile i due calciatori sono stati colpiti portando a una rottura. L’esterno ha presentato poi un certificato medico per i postumi dell’aggressione che ha portato a una vera e propria rottura, da quel momento non ha più giocato.

A cosa servirà Boga ala Juventus?

Boga è un acquisto importante per la Juventus, per prima cosa per la formula con cui arriva a Torino, praticamente regalato ai bianconeri in prestito con diritto di riscatto ad appena 5 milioni di euro.

È sicuramente un colpo molto interessante anche a livello tecnico, perché è il vice Yildiz di cui si parlava da inizio calciomercato di gennaio con i nomi di Federico Chiesa e Daniel Maldini che erano circolati ripetutamente. Rapido e dotato di un passo importante anche nello stretto potrà diventare un’arma importante a gara in corsa per far rifiatare anche il fenomeno turco.