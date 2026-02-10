Juventus, spunta l’idea Carnesecchi per la porta

La Juventus guarda a Carnesecchi per la propria porta in vista della prossima stagione. Il portiere dell’Atalanta è uno dei nomi caldi per la squadra bianconera per prendere il posto di Di Gregorio.
I bianconeri starebbero pensando di sostituire l’ex estremo difensore del Monza per la prossima stagione, andando a puntare su un altro profilo per quello che riguarda la propria porta.
Il calciatore dell’Atalanta ha un contratto in scadenza nel giugno del 2028 con la squadra bergamasca che, in queste ultime ore, starebbe provando a stringere nuovi contatti con l’entourage del classe 2000 per firmare il rinnovo.
Un affare non semplice per la Juventus, ma che potrebbe essere favorito dalla possibile mancata qualificazione dei bergamaschi in Champions League. Proprio l’accesso alla massima manifestazione continentale sarà fondamentale in casa Juve per chiudere importanti colpi di mercato in estate, tra cui proprio l’acquisto di un nuovo estremo difensore.
Sul portiere dell’Atalanta ci sarebbe anche l’Inter, pronta ad inserirsi nella corsa al giocatore nel caso in cui non dovesse andare a buon fine l’assalto a Vicario del Tottenham.