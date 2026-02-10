Il portiere bianconero torna nel mirino dopo il 2-2 contro la squadra di Sarri
Anche Di Gregorio è nel mirino dei tifosi della Juve, delusi dal 2-2 casalingo contro la Lazio a meno di una settimana dal derby d’Italia con la capolista Inter. Da molti juventini, ma anche da diversi addetti ai lavori, il portiere milanese non è considerato all’altezza di una big.
Roberto Pruzzo è andato giù duro nell’intervento in diretta su ‘Radio Radio’: “La Juve ha un portiere che non esiste… A mio avviso ha un dodicesimo in porta“. Per l’ex bomber della Roma, il classe ’97 non è abbastanza bravo per ricoprire il ruolo di portiere titolare della squadra ora allenata da Luciano Spalletti.
Il nostro Giorgio Musso ha dato un cinque e mezzo alla sua prestazione contro la Lazio, ma c’è da dire che sui due gol biancocelesti l’ex Monza non ha grosse colpe. Anzi, non ce l’ha affatto: sul primo di Pedro lo spiazza la deviazione di Bremer, sul secondo firmato Isaksen non può proprio nulla.
Il dibattito attorno a Di Gregorio, in ogni caso, si è riacceso. Non sono pochi quelli che vorrebbero la promozione di Perin a titolare, a scapito per l’appunto dell’ex Monza, il primo acquisto dell’ex Ds Giuntoli. Il contratto del portiere con la Juve scade nel 2029, ma vedremo che valutazioni verranno fatte nei prossimi mesi, in vista ovviamente del prossimo calciomercato estivo.