PAGELLE E TABELLINO Bologna-Lazio 2-5 (dcr.): Sarri agguanta la semifinale dal dischetto

Voti, top e flop della sfida del Dall’Ara, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti passano il turno ai calci di rigore
La Lazio batte il Bologna ai calci di rigore e vola in semifinale di Coppa Italia. I biancocelesti si dimostrano freddi dagli undici metri e grazie ai gol di Nuno Tavares, Dia, Marusic e Taylor, porta a casa la vittoria. Decisivi, per i rossoblù, gli errori di Ferguson e Orsolini.
I tempi regolamentari terminano 1-1: rossoblù avanti con Castro (che sfrutta un erroraccio di Dia) e biancocelesti che pareggiano ad inizio ripresa con Noslin, che sfrutta un assist di Dele Bashiru.
Voti top e flop di Bologna-Lazio:
Top
Castro 7: Moto perpetuo, non regala punti di riferimento alla difesa biancoceleste con i suoi continui scatti. Si fa trovare libero sul primo palo (sfruttando una giocata difensiva oscena di Gila) e sblocca il risultato con un preciso colpo di testa. Esce nella ripresa, per far entrare Dallinga.
Flop
Orsolini 5: Scatti a ripetizione, ripiegamenti difensivi e tanti falli presi. Si perde sotto porta: nel corso dei novanta minuti, e dal dischetto, strozzando il tiro decisivo. Un errore che vale una semifinale.
Skorupski: 6
Zortea: 5
Lucumì: 5,5
Vitik:6
Miranda:6
Moro:6
Ferguson:5
Orsolini:5
Odgaard:6
Cambiaghi:6
Castro:7
Freuler:6
Sohm:5,5
Bernardeschi: 5,5
Helland: 6
Dallinga:6
Top
Noslin 7: Entra nel momento più difficile, al posto di Pedro (uscito tra gli applausi dell’intero Dall’Ara). Era reduce dall’errore di Torino, sull’assist di Dele Bashiru; si rifà con gli interessi, sfruttando un pallone invitante del nigeriano. Segna il gol che manda la Lazio ai calci di rigore e gioca una gara positiva.
Flop
Mario Gila 5: Supponente, troppo convinto dei propri mezzi e poco lucido. Il primo tempo è un insieme di errori che avrebbero fatto arrabbiare qualsiasi tecnico. Prende un giallo dopo otto minuti perchè, spinto dalla sindrome di Bale, decide di avventurarsi in un’azione solitaria; cincischia in almeno altre tre letture difensive e si perde completamente Castro in occasione del gol del vantaggio del Bologna.
Provedel: 7
Marusic: 6
Gila:5
Romagnoli: 6
Pellegrini: 6
Rovella:6
Dele Bashiru: 6,5
Taylor: 6,5
Isaksen: 5,5
Maldini: 6
Pedro: 6
Noslin:7
Dia:6
Cataldi:6,5
Nuno Tavares:6
Cancellieri:6
Bologna-Lazio, il tabellino: Noslin decisivo
Il tabellino di Bologna-Lazio, che si è conclusa ai calci di rigore con il successo della Lazio. I novanta minuti si sono conclusi sull’1-1 con gol di Castro e Noslin.
Marcatori: 30′ Castro, 48′ Noslin
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí (80′ Helland), Miranda; Moro (61′ Freuler), Ferguson; Orsolini, Odgaard (70′ Sohm), Cambiaghi (70′ Bernardeschi); Castro (80′ Dallinga sv). All. Italiano
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (80′ Tavares); Taylor, Rovella (61′ Cataldi), Dele-Bashiru; Isaksen (80′ Cancellieri), Maldini (61′ Dia), Pedro (45′ Noslin). All. Sarri
Arbitro: Chiffi
Ammoniti: 9′ Gila, 47′ Castro. 74′ Miranda, 86′ Tavares, 90+1′ Vitik
Espulsi: –