PAGELLE E TABELLINO Bologna-Lazio 2-5 (dcr.): Sarri agguanta la semifinale dal dischetto

Voti, top e flop della sfida del Dall’Ara, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti passano il turno ai calci di rigore

La Lazio batte il Bologna ai calci di rigore e vola in semifinale di Coppa Italia. I biancocelesti si dimostrano freddi dagli undici metri e grazie ai gol di Nuno Tavares, Dia, Marusic e Taylor, porta a casa la vittoria. Decisivi, per i rossoblù, gli errori di Ferguson e Orsolini.

I tempi regolamentari terminano 1-1: rossoblù avanti con Castro (che sfrutta un erroraccio di Dia) e biancocelesti che pareggiano ad inizio ripresa con Noslin, che sfrutta un assist di Dele Bashiru.

Voti top e flop di Bologna-Lazio:

Top

Castro 7: Moto perpetuo, non regala punti di riferimento alla difesa biancoceleste con i suoi continui scatti. Si fa trovare libero sul primo palo (sfruttando una giocata difensiva oscena di Gila) e sblocca il risultato con un preciso colpo di testa. Esce nella ripresa, per far entrare Dallinga.

Flop

Orsolini 5: Scatti a ripetizione, ripiegamenti difensivi e tanti falli presi. Si perde sotto porta: nel corso dei novanta minuti, e dal dischetto, strozzando il tiro decisivo. Un errore che vale una semifinale.

Skorupski: 6

Zortea: 5

Lucumì: 5,5

Vitik:6

Miranda:6

Moro:6

Ferguson:5

Orsolini:5

Odgaard:6

Cambiaghi:6

Castro:7

Freuler:6

Sohm:5,5

Bernardeschi: 5,5

Helland: 6

Dallinga:6

Top

Noslin 7: Entra nel momento più difficile, al posto di Pedro (uscito tra gli applausi dell’intero Dall’Ara). Era reduce dall’errore di Torino, sull’assist di Dele Bashiru; si rifà con gli interessi, sfruttando un pallone invitante del nigeriano. Segna il gol che manda la Lazio ai calci di rigore e gioca una gara positiva.

Flop

Mario Gila 5: Supponente, troppo convinto dei propri mezzi e poco lucido. Il primo tempo è un insieme di errori che avrebbero fatto arrabbiare qualsiasi tecnico. Prende un giallo dopo otto minuti perchè, spinto dalla sindrome di Bale, decide di avventurarsi in un’azione solitaria; cincischia in almeno altre tre letture difensive e si perde completamente Castro in occasione del gol del vantaggio del Bologna.

Provedel: 7

Marusic: 6

Gila:5

Romagnoli: 6

Pellegrini: 6

Rovella:6

Dele Bashiru: 6,5

Taylor: 6,5

Isaksen: 5,5

Maldini: 6

Pedro: 6

Noslin:7

Dia:6

Cataldi:6,5

Nuno Tavares:6

Cancellieri:6

Bologna-Lazio, il tabellino: Noslin decisivo

Il tabellino di Bologna-Lazio, che si è conclusa ai calci di rigore con il successo della Lazio. I novanta minuti si sono conclusi sull’1-1 con gol di Castro e Noslin.

Marcatori: 30′ Castro, 48′ Noslin

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí (80′ Helland), Miranda; Moro (61′ Freuler), Ferguson; Orsolini, Odgaard (70′ Sohm), Cambiaghi (70′ Bernardeschi); Castro (80′ Dallinga sv). All. Italiano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (80′ Tavares); Taylor, Rovella (61′ Cataldi), Dele-Bashiru; Isaksen (80′ Cancellieri), Maldini (61′ Dia), Pedro (45′ Noslin). All. Sarri

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: 9′ Gila, 47′ Castro. 74′ Miranda, 86′ Tavares, 90+1′ Vitik

Espulsi: –