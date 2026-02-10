Atalanta
Osimhen-Juve, ci risiamo: “Spero possa chiudersi”

Intanto Spalletti se lo troverà per la prima volta da avversario nel playoff Champions

Rispunta il nome di Osimhen per l’attacco della Juventus, ovviamente in vista della prossima stagione. Intanto il bomber nigeriano sarà il pericolo numero uno dei bianconeri di Spalletti nella doppia sfida col Galatasaray che metterà in palio la qualificazione agli ottavi Champions.

Chi raccoglierà l’eredità di Vlahovic? Il serbo in scadenza andrà via a zero, per cui andrà sostituito. E con un nome importante, a maggior ragione dopo il mezzo flop David e il flop intero di Openda. C’è un grande ex, ovvero Fabrizio Ravanelli, che spera proprio nell’acquisto dell’ex centravanti del Napoli.

Per il futuro ci vorrà un attaccante di grande calibro – le parole di Ravanelli nella diretta di ‘Radio Anch’io lo Sport’ – Sono innamorato di Osimhen, spero la Juve possa prenderlo. Osimhen potrebbe essere quel finalizzatore che permetterebbe al club di tornare protagonista anche a livello internazionale”.

Bisogna dirlo, Osimhen è destinato a rimanere un ‘sogno’ impossibile considerati gli eventuali costi tra cartellino – il Galatasaray ha da poco investito la bellezza di 75 milioni – e ingaggio di circa 15/18 milioni netti l’anno.

