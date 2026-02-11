Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, tutto confermato: il grande colpo lo ‘finanzia’ Koopmeiners

Foto dell'autore

L’olandese sta deludendo anche con Spalletti: si prepara l’addio

La partenza aveva illuso, Koopmeiners sta toppando anche sotto la gestione Spalletti. Il tecnico gli aveva dato subito fiducia, spostandolo però in difesa come braccetto di sinistra. L’olandese ha subito dato segnali di risveglio, ma col passare delle settimane e delle partite il suo rendimento è calato. Potremmo dire quasi tornato ai livelli delle precedenti gestioni Thiago Motta e Tudor.

Koopmeiners esulta dopo un gol con la Juve
Juve, tutto confermato: il grande colpo lo ‘finanzia’ Koopmeiners (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’avventura di Koopmeiners (contratto fino al 2029) a Torino dovrebbe concludersi nella prossima estate. Offerte da 35/40 milioni consentirebbero ai bianconeri di realizzare anche una plusvalenza, ma soprattutto di andare all’assalto di quello che ad oggi è uno dei nomi in cima alla lista della spesa.

Parliamo di Ederson, ex compagno di Koopmeiners all’Atalanta. La Juve fa sul serio per il brasiliano, che non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. La notizia data da Calciomercato.it il 6 febbraio è stata confermata da ‘Tuttosport’: è lui il primo nome per la mediana.

“Ederson è in scadenza nel 2027 e, senza rinnovo, è destinato in estate a interrompere la sua avventura a Bergamo – ha scritto il nostro Giorgio Musso – Il prezzo del cartellino sarà quindi più abbordabile rispetto alle precedenti sessioni di mercato. Il brasiliano potrebbe liberarsi per una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro“.

/7
281

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

2 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

3 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

4 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

5 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Su Ederson ci sono anche l’Inter e alcuni club di Premier, tuttavia la Juve vuol provare a giocare d’anticipo accordandosi con il calciatore e il suo entourage. Naturalmente per il centrocampo si vagliano pure altri nomi, il ‘sogno’ è sempre Tonali ma il Newcastle chiede non meno di 80/90 milioni. Per l’ex Milan servirebbe una grande cessione…

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie