L’olandese sta deludendo anche con Spalletti: si prepara l’addio
La partenza aveva illuso, Koopmeiners sta toppando anche sotto la gestione Spalletti. Il tecnico gli aveva dato subito fiducia, spostandolo però in difesa come braccetto di sinistra. L’olandese ha subito dato segnali di risveglio, ma col passare delle settimane e delle partite il suo rendimento è calato. Potremmo dire quasi tornato ai livelli delle precedenti gestioni Thiago Motta e Tudor.
L’avventura di Koopmeiners (contratto fino al 2029) a Torino dovrebbe concludersi nella prossima estate. Offerte da 35/40 milioni consentirebbero ai bianconeri di realizzare anche una plusvalenza, ma soprattutto di andare all’assalto di quello che ad oggi è uno dei nomi in cima alla lista della spesa.
Parliamo di Ederson, ex compagno di Koopmeiners all’Atalanta. La Juve fa sul serio per il brasiliano, che non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. La notizia data da Calciomercato.it il 6 febbraio è stata confermata da ‘Tuttosport’: è lui il primo nome per la mediana.
“Ederson è in scadenza nel 2027 e, senza rinnovo, è destinato in estate a interrompere la sua avventura a Bergamo – ha scritto il nostro Giorgio Musso – Il prezzo del cartellino sarà quindi più abbordabile rispetto alle precedenti sessioni di mercato. Il brasiliano potrebbe liberarsi per una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro“.
Su Ederson ci sono anche l’Inter e alcuni club di Premier, tuttavia la Juve vuol provare a giocare d’anticipo accordandosi con il calciatore e il suo entourage. Naturalmente per il centrocampo si vagliano pure altri nomi, il ‘sogno’ è sempre Tonali ma il Newcastle chiede non meno di 80/90 milioni. Per l’ex Milan servirebbe una grande cessione…