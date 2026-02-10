Atalanta
Vlahovic, c’è la data del ritorno in campo: annuncio ufficiale

Ecco quando tornerà in campo Dusan Vlahovic: l’annuncio di questi minuti spiazza tutti i tifosi della Juventus. 

È fermo dallo scorso novembre a causa dell’infortunio all’adduttore sinistro rimediato contro il Cagliari che lo aveva costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, ma adesso Dusan Vlahovic è sempre più vicino al ritorno in campo. Una splendida notizia per Luciano Spalletti, che ha bisogno dei gol dell’attaccante di Belgrado per concludere al meglio la stagione.

Vlahovic, le ultime sul futuro alla Juventus
A fare chiarezza su questa questione è il preparatore fisico della nazionale serba, Dusan Ilic, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Tuttosport’: “Sono sicuro che a inizio marzo rivedremo Dusan in campo. L’infortunio subito è importante, ma tornerà molto presto grazie ai medici e agli specialisti che ha a disposizione. Aveva bisogno di luoghi caldi per recuperare in fretta, in casi come questi il fattore climatico è determinante“.

Grande sospiro di sollievo, dunque, per la Juventus che potrà contare sull’apporto del proprio centravanti in vista della seconda parte di stagione che si preannuncia davvero complessa e ricca di appuntamenti importanti.

