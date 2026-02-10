Vlahovic, c’è la data del ritorno in campo: annuncio ufficiale

Ecco quando tornerà in campo Dusan Vlahovic: l’annuncio di questi minuti spiazza tutti i tifosi della Juventus.

È fermo dallo scorso novembre a causa dell’infortunio all’adduttore sinistro rimediato contro il Cagliari che lo aveva costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, ma adesso Dusan Vlahovic è sempre più vicino al ritorno in campo. Una splendida notizia per Luciano Spalletti, che ha bisogno dei gol dell’attaccante di Belgrado per concludere al meglio la stagione.

A fare chiarezza su questa questione è il preparatore fisico della nazionale serba, Dusan Ilic, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Tuttosport’: “Sono sicuro che a inizio marzo rivedremo Dusan in campo. L’infortunio subito è importante, ma tornerà molto presto grazie ai medici e agli specialisti che ha a disposizione. Aveva bisogno di luoghi caldi per recuperare in fretta, in casi come questi il fattore climatico è determinante“.

/7 255 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane? Juventus Inter Milan Lazio Rigore in movimento! Non è questa la squadra record... Perfetto! I bianconeri ne hanno una valigia piena. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). 2 / 7 Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra? Totti Maldini Baresi De Rossi No, questa te la rinfacceranno al bar. Risposta esatta: il mister sarebbe fiero di te. L'unica vera 'bandiera' della lista che ha giocato anche in un altro club è Daniele De Rossi, che dopo la Roma è andato al Boca Juniors. 3 / 7 Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti? Roma Lazio Napoli Fiorentina Traversa piena: buona idea, ma non è quella corretta. Perfetto, questa era da vero intenditore. La squadra del centro-sud con più scudetti è il Napoli , che ne ha vinti più di Lazio e Fiorentina ed è a pari con la Roma. 4 / 7 Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901? Franco Baresi Paolo Maldini Alessandro Costacurta Gianni Rivera Fuorigioco! Prova con la bandiera rossonera. Esatto! Maldini ha battuto tutti in presenza rossonere. Paolo Maldini ferma il record di presenze nella storia del Milan con 901 partite ufficiali (902 secondo alcune fonti), davanti a Franco Baresi (719), Alessandro Costacurta (663) e Gianni Rivera (658). 5 / 7 Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Paolo Maldini Giuseppe Bergomi Gianluigi Buffon Simone Pafundi VAR annulla tutto! Pafundi ha scritto la storia azzurra." Esatto! Simone Pafundi, esordio record a 16 anni e 8 mesi. Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18. 6 / 7 Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro? Francesco Totti Alessandro Del Piero Fabio Cannavaro Andrea Pirlo Palo interno! Non era lui il vincitore... Gol al volo! Fabio Cannavaro lo ha vinto nel 2006. Fabio Cannavaro è l'unico della lista ad aver vinto il Pallone d'Oro, nel 2006 dopo il Mondiale con l'Italia. Totti, Del Piero e Pirlo non l'hanno mai vinto. 7 / 7 Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A? Bari Brescia Atalanta Lecce Ci sei andato vicino! Esatto! La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 18% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

Grande sospiro di sollievo, dunque, per la Juventus che potrà contare sull’apporto del proprio centravanti in vista della seconda parte di stagione che si preannuncia davvero complessa e ricca di appuntamenti importanti.