Vlahovic, c’è la data del ritorno in campo: annuncio ufficiale

Ecco quando tornerà in campo Dusan Vlahovic: l’annuncio di questi minuti spiazza tutti i tifosi della Juventus.
È fermo dallo scorso novembre a causa dell’infortunio all’adduttore sinistro rimediato contro il Cagliari che lo aveva costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, ma adesso Dusan Vlahovic è sempre più vicino al ritorno in campo. Una splendida notizia per Luciano Spalletti, che ha bisogno dei gol dell’attaccante di Belgrado per concludere al meglio la stagione.
A fare chiarezza su questa questione è il preparatore fisico della nazionale serba, Dusan Ilic, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Tuttosport’: “Sono sicuro che a inizio marzo rivedremo Dusan in campo. L’infortunio subito è importante, ma tornerà molto presto grazie ai medici e agli specialisti che ha a disposizione. Aveva bisogno di luoghi caldi per recuperare in fretta, in casi come questi il fattore climatico è determinante“.
Grande sospiro di sollievo, dunque, per la Juventus che potrà contare sull’apporto del proprio centravanti in vista della seconda parte di stagione che si preannuncia davvero complessa e ricca di appuntamenti importanti.