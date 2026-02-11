Juventus se Spalletti resta come cambia la squadra? Chi parte, chi sta e chi arriva

In questi giorni si sta parlando molto del possibile rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus, tanto che addirittura lui si è pronunciato, ma se dovesse rimanere come cambierebbe la squadra?
Chi parte, chi resta e chi arriva, abbiamo provato a disegnare, con grande anticipo, la squadra della prossima stagione alla caccia dopo anni dello Scudetto.
Come non partire dai portieri? Mattia Perin sembrava destinato a partire già a gennaio verso il ritorno al Genoa, mentre Michele Di Gregorio era scontato rimanesse il titolare. Nelle ultime settimane, soprattutto dopo il gol di Isaksen contro la Lazio, il calciatore è finito di nuovo sulla graticola, difficile venderlo ma probabile che sarà sostituito da uno tra Carnesecchi e Vicario.
Capitolo difesa, Kalulu, Kelly e Bremer sono gli unici certi del posto. Cambiaso e Gatti sono quelli che traballano di più e anche Cabal non convince, possono partire tutti e tre. Dubbi sul riscatto di Holm con Celik a parametro zero che intriga e non poco. Koopmeiners nemmeno in difesa fa la differenza e se arriverà un’offerta sarà ceduto. Spalletti vorrebbe un difensore tecnico per far partire la manovra con possibile slittamento di Kelly sulla corsia mancina e l’arrivo di almeno un altro terzino mancino.
Juventus, come sarà disegnata dalla cintola in sù?
La Juventus deve capire anche quello che vuole fare dalla cintola in sù con la sensazione che il 4-2-3-1 sarà un marchio di fabbrica. In mezzo il peso specifico di Locatelli e Thuram verrà preso in seria considerazione anche se il nome di Tonali va a insidiare soprattutto il primo. Si tratta di un affare molto pesante a livello economico, ma la Juve proverà a fare all in.
Douglas Luiz e Arthur Melo torneranno con ogni probabilità per ripartire, così come si proverà a piazzare Koop di cui abbiamo parlato già sopra. E poi? Difficile capire chi possa arrivare, ma non è da escludere che un calciatore in grado di dettare i tempi sia inserito all’interno della rosa, il sogno rimane Lobotka che Spalletti conosce bene.
Capitolo trequartisti, a destra verrà confermato Chico Conceicao e si proverà a vendere Edon Zhegrova. Servirà dunque un nuovo arrivo per dare un cambio in più a Spalletti. A sinistra il faro continuerà a essere Kenan Yildiz con la sensazione che Boga possa essere riscattato. Miretti e McKennie si giocano un posto dietro all’unica punta con l’italiano che sarà sacrificato qualora si riuscirà a rinnovare il contratto dell’americano.
E davanti? Vlahovic andrà in scadenza e la società non rinnoverà il suo contratto, Jonathan David sarà confermato, con la possibilità di giocare anche sottopunta, mentre Lois Openda sarà messo sul mercato. Sicuro l’arrivo di un vero nove con altre caratteristiche, tra i nomi fatti ci sono quelli di Pellegrino del Parma, Icardi del Galatasaray anche se i tifosi si aspettano una sorpresa per sognare davvero.