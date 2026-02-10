Adios Juve, cessione vicinissima: via per 32 milioni

Juve particolarmente attiva per quel che riguarda il calciomercato in uscita: cessione a titolo definitivo ormai a un passo.

Per compiere un ulteriore passo in avanti, alla Juve servono un centrocampista di livello internazionale e un top in attacco e la dirigenza di corso Galileo Ferraris è già al lavoro per mettere a segno due grandi colpi in estate. La disponibilità economica a disposizione della Juventus dipenderà soprattutto da quelle che saranno le operazioni in uscita e, proprio in tal senso, arriva una splendida notizia per le casse della Vecchia Signora.

Manca infatti pochissimo alla cessione a titolo definitivo di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid. Il 27enne argentino si era trasferito nella capitale spagnola in prestito oneroso (1 milione) più riscatto fissato a 32 milioni, destinato a diventare obbligo al verificarsi di specifiche condizioni.

/7 258 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane? Juventus Inter Milan Lazio Rigore in movimento! Non è questa la squadra record... Perfetto! I bianconeri ne hanno una valigia piena. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). 2 / 7 Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti? Dino Zoff Gigi Buffon Sebastiano Rossi Ivan Pelizzoli Nemmeno con la goal-line technology te la davano buona. Perfetto! Il record di imbattibilità di 974 minuti in Serie A appartiene a Gigi Buffon, stabilito nel 2016. 3 / 7 Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti? Roma Lazio Napoli Fiorentina Traversa piena: buona idea, ma non è quella corretta. Perfetto, questa era da vero intenditore. La squadra del centro-sud con più scudetti è il Napoli , che ne ha vinti più di Lazio e Fiorentina ed è a pari con la Roma. 4 / 7 Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A? Bari Brescia Atalanta Lecce Ci sei andato vicino! Esatto! La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). 5 / 7 Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra? Totti Maldini Baresi De Rossi No, questa te la rinfacceranno al bar. Risposta esatta: il mister sarebbe fiero di te. L'unica vera 'bandiera' della lista che ha giocato anche in un altro club è Daniele De Rossi, che dopo la Roma è andato al Boca Juniors. 6 / 7 Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore? Danilo D'Ambrosio Francesco Coco Marco Andreolli Christian Chivu Fuorigioco netto. La risposta giusta era un'altra. Bravissimo! L'ex difensore dell'Inter con un gemello calciatore è Danilo D'Ambrosio: suo fratello Dario ha giocato a lungo in Serie C. 7 / 7 Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Paolo Maldini Giuseppe Bergomi Gianluigi Buffon Simone Pafundi VAR annulla tutto! Pafundi ha scritto la storia azzurra." Esatto! Simone Pafundi, esordio record a 16 anni e 8 mesi. Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18. Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 19% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

E ora quelle condizioni si stanno realizzando. I Colchoneros saranno obbligati a riscattare Nico Gonzalez in caso di raggiungimento del 60% delle presenze stagionali in Liga con almeno 45 minuti disputati ogni gara: a quota 21 partite scatterà l’obbligo e, al momento, l’ex Fiorentina è già a quota 16. Ancora 5 gettoni e la Juve incasserà la bellezza di 32 milioni di euro, da reinvestire immediatamente sul mercato in entrata.