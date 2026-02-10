Atalanta
Adios Juve, cessione vicinissima: via per 32 milioni



Juve particolarmente attiva per quel che riguarda il calciomercato in uscita: cessione a titolo definitivo ormai a un passo. 

Per compiere un ulteriore passo in avanti, alla Juve servono un centrocampista di livello internazionale e un top in attacco e la dirigenza di corso Galileo Ferraris è già al lavoro per mettere a segno due grandi colpi in estate. La disponibilità economica a disposizione della Juventus dipenderà soprattutto da quelle che saranno le operazioni in uscita e, proprio in tal senso, arriva una splendida notizia per le casse della Vecchia Signora.

Nico Gonzalez con le mani nei capelli
Nico Gonzalez (Ansa) – Calciomercato.it

Manca infatti pochissimo alla cessione a titolo definitivo di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid. Il 27enne argentino si era trasferito nella capitale spagnola in prestito oneroso (1 milione) più riscatto fissato a 32 milioni, destinato a diventare obbligo al verificarsi di specifiche condizioni.

E ora quelle condizioni si stanno realizzando. I Colchoneros saranno obbligati a riscattare Nico Gonzalez in caso di raggiungimento del 60% delle presenze stagionali in Liga con almeno 45 minuti disputati ogni gara: a quota 21 partite scatterà l’obbligo e, al momento, l’ex Fiorentina è già a quota 16. Ancora 5 gettoni e la Juve incasserà la bellezza di 32 milioni di euro, da reinvestire immediatamente sul mercato in entrata.

