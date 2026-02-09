Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Ritorno Chiesa alla Juve: cifra ‘folle’ per il Liverpool

Foto dell'autore

Il figlio d’arte ha già indossato la maglia bianconera dal 2020 al 2024: in quattro anni ha realizzato 32 gol e fornito 24 assist

Chiesa e il possibile ritorno alla Juve, un ritorno ‘accarezzato’ nello scorso calciomercato di gennaio. Non è un mistero che Spalletti, notoriamente suo estimatore, lo volesse come vice di Kenan Yildiz, poi però non se ne fece più nulla a causa delle richieste del Liverpool.

I ‘Reds’ erano disposti a cederlo, ma chiedevano il titolo definitivo o l’inserimento di un obbligo di riscatto. Così Comolli e soci hanno mollato la presa, chiudendo a fine mercato per Boga. L’esterno ex Sassuolo e Atalanta è sbarcato a Torino in prestito con opzione a 5 milioni.

Chiesa con la maglia della Juve: foto AI
Ritorno Chiesa alla Juve: cifra ‘folle’ per il Liverpool (AI) – Calciomercato.it

Per il ritorno di Chiesa, quindi, se ne riparlerà forse l’estate prossima. A patto però che gli inglesi abbassino le pretese, al momento piuttosto elevate. Anzi, diciamo anche folli visto che parliamo di una riserva, per giunta molto costosa lato ingaggio: il figlio d’arte guadagna sui 6 milioni netti, con l’attuale contratto che scade a giugno 2028.

Per carità, ogni club è libero di fissare il prezzo che vuole per i propri giocatori, ma se le cifre di ‘CaughtOffside’ fossero vere… Be’, difficilmente Chiesa lo rivedremo in Italia, a Torino. Secondo il sito britannico, infatti, i ‘Reds’ valutano il classe ’97 la bellezza di 24 milioni di sterline, circa 27,5 milioni di euro.

/7
249

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

2 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

3 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

4 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

7 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 17%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Per la medesima fonte, la destinazione futura più probabile di Chiesa rimane comunque la Serie A. Oltre che la Juve, a lui starebbero pensando pure Roma e Napoli.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie