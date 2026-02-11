Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Spalletti-Juve, addio possibile a fine stagione: c’è l’annuncio

Foto dell'autore

Fulmine a ciel sereno in casa Juventus: l’annuncio riguarda Spalletti e fa tremare i tifosi bianconeri in vista del prossimo anno. 

Luciano Spalletti ha completamente ribaltato la Juve. Con l’arrivo del tecnico di Certaldo, i bianconeri hanno acquisito una precisa identità e maggiore consapevolezza della propria forza: Yildiz e compagni stanno giocando un grande calcio, producono occasioni da gol a raffica anche se peccano un po’ in concretezza. In ogni caso, a Torino sono tutti soddisfatti dell’operato dell’ex ct della Nazionale italiana e l’obiettivo della dirigenza è il rinnovo.

Luciano Spalletti (Ansafoto) – calciomercato.it

Adesso, però, arriva un clamoroso annuncio che scuote l’ambiente bianconero. A farlo è il noto giornalista Tony Damascelli nel corso di un intervento a ‘Rai Sport’: “Rinnovo Spalletti? Dipenderà soprattutto da lui visto che non è stupido. Se la situazione dovesse proseguire su questa direttrice, Luciano Spalletti potrebbe anche non confermarsi perché non è affatto stupido“.

/7
260

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

2 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

3 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

5 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

6 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

7 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 20%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Una vera e propria doccia fredda per tutti i sostenitori della Juve che, invece, si augurano di vedere Spalletti ancora per tantissimi anni alla guida del club bianconero. Come andrà a finire?

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie