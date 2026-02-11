Spalletti-Juve, addio possibile a fine stagione: c’è l’annuncio

Fulmine a ciel sereno in casa Juventus: l’annuncio riguarda Spalletti e fa tremare i tifosi bianconeri in vista del prossimo anno.
Luciano Spalletti ha completamente ribaltato la Juve. Con l’arrivo del tecnico di Certaldo, i bianconeri hanno acquisito una precisa identità e maggiore consapevolezza della propria forza: Yildiz e compagni stanno giocando un grande calcio, producono occasioni da gol a raffica anche se peccano un po’ in concretezza. In ogni caso, a Torino sono tutti soddisfatti dell’operato dell’ex ct della Nazionale italiana e l’obiettivo della dirigenza è il rinnovo.
Adesso, però, arriva un clamoroso annuncio che scuote l’ambiente bianconero. A farlo è il noto giornalista Tony Damascelli nel corso di un intervento a ‘Rai Sport’: “Rinnovo Spalletti? Dipenderà soprattutto da lui visto che non è stupido. Se la situazione dovesse proseguire su questa direttrice, Luciano Spalletti potrebbe anche non confermarsi perché non è affatto stupido“.
Una vera e propria doccia fredda per tutti i sostenitori della Juve che, invece, si augurano di vedere Spalletti ancora per tantissimi anni alla guida del club bianconero. Come andrà a finire?