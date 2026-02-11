Spalletti-Juve, addio possibile a fine stagione: c’è l’annuncio

Fulmine a ciel sereno in casa Juventus: l’annuncio riguarda Spalletti e fa tremare i tifosi bianconeri in vista del prossimo anno.

Luciano Spalletti ha completamente ribaltato la Juve. Con l’arrivo del tecnico di Certaldo, i bianconeri hanno acquisito una precisa identità e maggiore consapevolezza della propria forza: Yildiz e compagni stanno giocando un grande calcio, producono occasioni da gol a raffica anche se peccano un po’ in concretezza. In ogni caso, a Torino sono tutti soddisfatti dell’operato dell’ex ct della Nazionale italiana e l’obiettivo della dirigenza è il rinnovo.

Adesso, però, arriva un clamoroso annuncio che scuote l’ambiente bianconero. A farlo è il noto giornalista Tony Damascelli nel corso di un intervento a ‘Rai Sport’: “Rinnovo Spalletti? Dipenderà soprattutto da lui visto che non è stupido. Se la situazione dovesse proseguire su questa direttrice, Luciano Spalletti potrebbe anche non confermarsi perché non è affatto stupido“.

/7 260 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A? Bari Brescia Atalanta Lecce Ci sei andato vicino! Esatto! La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). 2 / 7 Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti? Dino Zoff Gigi Buffon Sebastiano Rossi Ivan Pelizzoli Nemmeno con la goal-line technology te la davano buona. Perfetto! Il record di imbattibilità di 974 minuti in Serie A appartiene a Gigi Buffon, stabilito nel 2016. 3 / 7 Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno? Inter Napoli Roma Milan Traversone alto! Il Milan ha avuto il miglior media spettatori." Gol! Il Milan guida la classifica del pubblico lo scorso anno. Lo scorso anno (stagione 2024/25), il Milan ha registrato il miglior media spettatori in Serie A con circa 71.545-72.609 per partita casalinga a San Siro, davanti a Inter (70-72k), Roma (62-63k) e Napoli (46-51k). 4 / 7 Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901? Franco Baresi Paolo Maldini Alessandro Costacurta Gianni Rivera Fuorigioco! Prova con la bandiera rossonera. Esatto! Maldini ha battuto tutti in presenza rossonere. Paolo Maldini ferma il record di presenze nella storia del Milan con 901 partite ufficiali (902 secondo alcune fonti), davanti a Franco Baresi (719), Alessandro Costacurta (663) e Gianni Rivera (658). 5 / 7 Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro? Francesco Totti Alessandro Del Piero Fabio Cannavaro Andrea Pirlo Palo interno! Non era lui il vincitore... Gol al volo! Fabio Cannavaro lo ha vinto nel 2006. Fabio Cannavaro è l'unico della lista ad aver vinto il Pallone d'Oro, nel 2006 dopo il Mondiale con l'Italia. Totti, Del Piero e Pirlo non l'hanno mai vinto. 6 / 7 Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore? Danilo D'Ambrosio Francesco Coco Marco Andreolli Christian Chivu Fuorigioco netto. La risposta giusta era un'altra. Bravissimo! L'ex difensore dell'Inter con un gemello calciatore è Danilo D'Ambrosio: suo fratello Dario ha giocato a lungo in Serie C. 7 / 7 Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra? Totti Maldini Baresi De Rossi No, questa te la rinfacceranno al bar. Risposta esatta: il mister sarebbe fiero di te. L'unica vera 'bandiera' della lista che ha giocato anche in un altro club è Daniele De Rossi, che dopo la Roma è andato al Boca Juniors. Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 20% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

Una vera e propria doccia fredda per tutti i sostenitori della Juve che, invece, si augurano di vedere Spalletti ancora per tantissimi anni alla guida del club bianconero. Come andrà a finire?