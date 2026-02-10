Inter, Chivu può esultare: contro la Juve tornano due big

La squadra nerazzurra prepara la partitissima di sabato sera a San Siro contro la grande rivale: le ultime da Appiano Gentile

Morale a mille per la capolista Inter dopo il roboante 5-0 esterno al Sassuolo e per il rientro di due big della rosa nerazzurra.

Chivu ritrova due senatori del calibro di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu in vista del sempre sentitissimo Derby d’Italia contro la Juventus. Sia il nazionale italiano che il regista turco sono infatti tornati ad allenarsi insieme al resto del gruppo nella seduta di oggi ad Appiano Gentile.

I due centrocampisti ritornano così abili e arruolabili, con Cristian Chivu che li avrà nuovamente a disposizione sabato sera per il big match del ‘Meazza’ contro la formazione allenata dall’ex Spalletti.

Inter-Juventus, Barella e Calhanoglu in gruppo: tornano disponibili nel Derby d’Italia

L’Inter ha iniziato a preparare la sfida del prossimo weekend con la Juve, ritrovando due pezzi da novanta a centrocampo come Barella e Calhanoglu.

Il nazionale turco era fermo da quasi un mese, dopo l’infortunio al polpaccio rimediato a gennaio nello scontro ad alta quota contro il Napoli. Difficilmente però partirà dal primo minuto, con Chivu che dovrebbe riconfermare Zielinski in cabina di regia.

Barella invece, costretto a uno stop meno lungo rispetto al compagno di squadra, ha smaltito un problema muscolare alla coscia e probabilmente ritroverà una maglia da titolare per la partitissima contro la Juventus.