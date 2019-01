CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Il triangolo Chelsea-Milan-Juventus per Higuainprevede diversi incastri per poter andare a buon fine: se il 'Pipita' vuole i 'Blues', i rossoneri non vogliono lasciarlo partire senza un'alternativa che consenta a Gattuso di non vedere scendere la qualità del suo reparto offensivo. Il nome più gettonato per il post Higuain è quello di Krzysztof Piątek, bombe del Genoa, vera rivelazione della Serie A.

Il polacco è ambito da diversi club, c'è anche il Real Madrid su di lui, ma Preziosi spara alto e chiede qualcosa come sessanta milioni di euro sperando di acccendere una vera e propria asta. Piani che contrastano con quelli rossoneri che vorrebbero il calciatore, in caso di addio di Higuain, subito e a prezzi più contenuti. Affare difficile ma Leonardo potrebbe avvalersi della sponda dello stesso calciatore: come raccontato da 'sportmediaset.it, infatti, Piatek ritiene quella rossonero la destinazione migliore. Tra le società che lo corteggiato, il Milan è l'unica che gli garantirebbe un posto da titolare, un fattore fondamentale nella scelta del giocatore. Basterà per far andare a buon fine l'operazione.

