Calciomercato Fiorentina, cessione Eysseric: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO FIORENTINA EYSSERIC - Nell'estate del 2017 Valentin Eysseric fu acquistato dalla Fiorentina per 3,5 milioni di euro. In una stagione e mezza, tuttavia, il 26enne fantasista francese ha racimolato appena 29 presenze in Serie A (di cui solo 12 da titolare) ed un gol. Un bottino di certo non soddisfacente che fa propendere per una sua cessione in questo gennaio, verosimilmente per tornare in Ligue 1.

Dalle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , tuttavia, è emerso che sono molto fredde le piste che lo vorrebbero di nuovo con la maglia del- la cui priorità in questa sessione è un terzino sinistro - o con quella del, che vuole puntare su profili più giovani del suo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Eysseric è finito nel mirino dell'e illo tiene d'occhio qualora dovesse cedere Kamano. Più defilato, al momento, lo