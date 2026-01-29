Atalanta
Sembrano proseguire nel migliore dei modi le trattative per il rinnovo del contratto di Dodò con la Fiorentina. L’esterno brasiliano, con un contratto in scadenza nel giugno del 2027, sarebbe vicino ad un accordo con i viola per estendere la durata del suo accordo con la società toscana.

La volontà della Fiorentina è quella di non andare a perdere il calciatore durante la prossima estate dovendone svalutare il prezzo del cartellino e nei prossimi giorni potrebbe esserci l’accelerazione decisiva per chiudere positivamente l’affare. La volontà della società viola è quella di rinnovare fino al 2029 con opzione fino al 2030.

A sorpresa, quindi, la situazione sembra aver preso una piega positiva per il club viola che potrebbe presto festeggiare la firma di uno dei migliori calciatori presenti in rosa. Dopo un inizio di stagione difficile per tutta la squadra, Dodò ha iniziato ad inanellare una serie di prestazioni positive che hanno aiutato la squadra a rialzare la testa in classifica, ora ad un solo punto dalla zona salvezza.

L’imminente arrivo di Fabio Paratici come dirigente della Fiorentina ha dato sicuramente un’accelerazione a tutto con la Fiorentina che ha tutta l’intenzione di affidargli un progetto di rinascita che potrebbe partire subito con un colpo dei suoi.

