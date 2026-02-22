Infortunio Calhanoglu, che sorpresa: c’è la data del rientro

Novità importantissime in casa Inter il giorno dopo la vittoria sul campo del Lecce: ecco cosa sta succedendo.

L’Inter si impone sul campo del Lecce nell’anticipo serale del 26esimo turno di Serie A e porta a 10 i punti di vantaggio sul Milan, che oggi alle ore 18:00 riceve il Parma a San Siro. In casa nerazzurra, però, non c’è tempo per riposarsi soprattutto perché martedì 24 febbraio la squadra di Chivu se la vedrà contro il Bodo Glimt nello spareggio di ritorno di Champions League. Si parte dal 3-1 subito all’andata in Norvegia, ma l’Inter crede fortemente nell’impresa.

E intanto, da Appiano Gentile, arrivano buonissime notizie per Chivu. Dumfries e Calhanoglu – come anticipato proprio dal tecnico nerazzurro in conferenza stampa – sono pronti al rientro in gruppo e, dunque, si candidano a tornare tra i convocati per l’atteso match contro il Bodo. Appare improbabile un loro impiego dal 1′, ma in ogni caso si tratto di una straordinaria notizia per l’Inter in vista della seconda metà di stagione.

L’Inter è in corsa in tutte le competizioni, Coppa Italia compresa, e in un momento cruciale della stagione come questo il rientro di due pedine chiave come Dumfries e Calhanoglu potrebbe rivelarsi decisivo.