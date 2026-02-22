Atalanta
Juventus, Yildiz e Bremer ai box: Spalletti in ansia tra Galatasaray e Roma

Momento complicato per la Juve dopo le ultime sconfitte tra campionato e Champions League: da valutare le condizioni del numero dieci e del brasiliano

La Juventus si lecca le ferite dopo il nuovo tonfo contro il Como, a chiudere una settimana da incubo per la compagine bianconera dopo i ko con Inter e Galatasaray.

Juventus, le condizioni di Yildiz
Kenan Yildiz, numero dieci della Juve (Ansa) – Calciomercato.it

In più, Luciano Spalletti è alle prese con due big in infermeria in vista delle due fondamentali sfide contro i turchi per il ritorno di Champions e la Roma in campionato. La Juve deve compiere un’impresa mercoledì per ribaltare il pesantissimo passivo di Istanbul, mentre domenica all’Olimpico è attesa dallo scontro in chiave quarto posto al cospetto dell’undici di Gasperini.

Spalletti è infatti in ansia per Kenan Yildiz e Gleison Bremer per l’imminente impegno europeo all’Allianz Stadium contro il Galatasaray.

Juventus, gli aggiornamenti sulle condizioni di Bremer e Yildiz 

Il numero dieci è stato costretto al cambio con il Como per una contusione al polpaccio sinistro e le sue condizioni verranno valutate quotidianamente dallo staff medico bianconero. Filtra comunque fiducia nel riuscire a recuperarlo per il ritorno del playoff di Champions League.

Meno certezze ci sono invece per Bremer, ai box per un problema al flessore della coscia rimediato nella gara d’andata in Turchia. Anche oggi il difensore brasiliano ha sostenuto un allenamento personalizzato e un quadro più chiaro sulle sue condizioni lo si avrà martedì nella seduta di rifinitura pre-Galatasaray. Per l’ex Torino vige massima cautela, considerando gli ultimi infortuni e il successivo scontro diretto in campionato nella tana della Roma. 

