Nicolussi Caviglia cambia di nuovo maglia: accordo raggiunto

Il centrocampista ex Juve lascia la Fiorentina dopo appena cinque mesi

Si è già conclusa l’avventura alla Fiorentina di Nicolussi Caviglia. È durata appena cinque mesi, con il centrocampista ex Juve che ha collezionato appena 5 presenze per un totale di soli 382′. L’arrivo di Vanoli al posto di Stefano Pioli ha messo una pieta sopra sulla sua esperienza in viola-

Nicolussi Caviglia in azione con la Fiorentina
Nicolussi Caviglia cambia di nuovo maglia: accordo raggiunto (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il classe 2000 dice così addio alla Fiorentina, che a fine mercato estivo lo aveva preso dal Venezia in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni e condizionato al raggiungimento del 50% delle presenze da almeno 45 minuti.

Stando alle ultime indiscrezioni, Nicolussi Caviglia si appresta a traslocare al Parma. È praticamente tutto fatto con il Venezia, ancora proprietaria del cartellino. Il club emiliano lo acquista con la medesima formula, soltanto che l’obbligo – da circa 5/6 milioni – scatterebbe stavolta in caso di salvezza della squadra di mister Cuesta.

