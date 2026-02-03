Atalanta
Parere negativo della Lega: UFFICIALE, il trasferimento non è valido

L’operazione si era chiusa in prestito con tanto di deposito dei contratti

La Lega ha espresso parere negativo a poche ore dalla chiusura del calciomercato di gennaio. Di conseguenza il trasferimento è annullato, non valido nonostante i depositi dei contratti e le annesse ufficialità.

Niente Verona per Christian Kouame. L’operazione tra il club scaligero e la Fiorentina, tuttora proprietaria del cartellino dell’attaccante ivoriano, è definitivamente saltata. Le due società avevano chiuso l’affare sulla base di un prestito secco fino al termine della stagione del classe ’97, ai margini della squadra ora guidata da Vanoli.

La Lega ha detto ha stoppato tutto perché, a quanto pare, non sono stati depositati tutti i documenti richiesti entro le ore 20, quando si è ufficialmente chiusa la sessione invernale. Più nello specifico, mancava una firma ritenuta fondamentale per completare il trasferimento di Kouame al Verona.

Il classe ’98 potrebbe però ancora salutare i viola, a patto che arrivino per lui proposte da Paesi in cui il mercato è ancora aperto: in Turchia, per esempio, il gong finale è previsto il 6 febbraio, così come in Grecia e in Svizzera. Il 6 febbraio terminerà pure negli Emirati Arabi.

