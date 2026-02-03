Nuova pista per l’ex capitano dell’Inter in scadenza a giugno col Galatasaray

Non si spengono i rumors, non si placano le suggestioni a proposito di un ritorno di Icardi in Serie A. Nelle ultime ore del calciomercato di gennaio un ritorno sfiorato, diciamo anche soltanto annusato: l’agente ci ha provato con la Juve, ma sono mancati i presupposti, probabilmente soprattutto la volontà di andare a dama da parte di Chiellini e soci.

La preferenza, specie di Spalletti, era rappresentata da Kolo Muani, alla fine nemmeno lui arrivato.

Icardi rimane però un nome appetibilissimo sul mercato, un bomber ingaggiabile a costo zero a meno di un rinnovo – ora come ora poco probabile, ma tutto cambia in fretta – con il Galatasaray del quale non è più la stella dall’arrivo di Victor Osimhen. Il classe ’93 di Rosario reclama spazio, tuttavia appare piuttosto chiaro come il suo ciclo a Istanbul sia giunto al termine.

Per il futuro dell’ex capitano dell’Inter adesso è difficile fare previsioni, ciononostante la Serie A resta una meta possibilissima. A patto, ovviamente, che il centravanti argentino rinunci a qualcosa, per non dire a molto dei suoi attuali emolumenti. Circa 10 milioni a stagione, una cifra che – a detta del brasiliano ‘Globo’ – ha stoppato quasi sul nascere il tentativo del Fluminense.

Dalla Juve alla Fiorentina, Icardi ‘pallino’ di Paratici

Icardi in Serie A, ma dove? Scartando la Juve e l’Inter per ovvi motivi, restano quattro destinazioni: il Milan, ancora a caccia di un grande finalizzatore, il Napoli (ma ha già Hojlund e Lukaku…), il ricchissimo Como e… La Fiorentina.

Da qualche settimana il nuovo Direttore sportivo dei viola è Fabio Paratici, notoriamente grande estimatore di Mauro Icardi. Ai tempi in cui lavorava alla Juve, e questa è cosa stranota, tentò invano di portarlo a Torino.

Otto/nove anni dopo, Paratici potrebbe davvero decidere di riprovarci, portando a Firenze un giocatore che potrebbe far compiere un salto di qualità alla squadra e rivitalizzare un ambiente oggi depresso. Condizione minima, naturalmente, la permanenza in Serie A.