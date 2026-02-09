Atalanta
Inter, 40 milioni per chiudere Bisseck: l’erede dalla Serie A

“Marotta e Ausilio vorrebbero rinforzare lo zoccolo duro italiano della rosa di Chivu”

Bisseck si è finalmente conquistato un ruolo da protagonista nell’Inter di Chivu, in fuga Scudetto visto il distacco di 8 e 9 punti da Milan e Napoli. Con le sue prestazioni, il difensore tedesco è diventato un titolarissimo del terzetto difensivo, ma anche riattirato su di sé l’interesse di diverse big europee.

Negli ultimi giorni è riemerso in particolare quello del Bayern Monaco, intenzionato a inserire un paio di nuovi giocatori nell’attuale pacchetto arretrato.

Il club bavarese potrebbe provarci concretamente sul finire della stagione, ingolosendo in primis il classe 2000 non solo sul piano dell’ingaggio. In Germania, al Bayern, il nerazzurro potrebbe avere meno ostacoli nella conquista di un posto di rilievo nella Nazionale di Nagelsmann.

E l’Inter? Come scrive Interlive.it, Bisseck non è considerato un incedibile, tuttavia “ci vorrebbe un’offerta importante per lasciarlo partire, stimabile tra i 35 e i 40 milioni di euro”. Stando alla stessa fonte, in casa nerazzurra si è già individuato quello che potrebbe essere il sostituto del difensore strappato ai danesi dell’Aahrus nel 2023 per 7 milioni di euro e in scadenza nel 2029.

Parliamo di Pietro Comuzzo della Fiorentina, valutato sui 30 milioni. “Marotta e Ausilio stimano molto il friulano classe 2005 e vorrebbe rinforzare lo zoccolo duro italiano della rosa di Chivu – sottolinea Interlive.it – Per ora non c’è nulla di concreto, ma è già più di una semplice idea”.

