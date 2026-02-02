Atalanta
La Fiorentina piomba su Zappa, tentativo last minute per la fascia

Foto dell'autore

La Fiorentina sta provando a chiudere il colpo Zappa sulla fascia destra con il terzino del Cagliari che potrebbe trasferirsi in viola in vista della seconda parte di stagione.

Gabriele Zappa
La Fiorentina pronta a chiudere per Zappa (Ansa Foto) – calciomercato.it

Chiuso da Marco Palestra sulla fascia destra, Gabriele Zappa potrebbe passare alla Fiorentina, alla ricerca di rinforzi, anche in ottica futura per sistemare la propria corsia laterale.

Classe 1999, Zappa potrebbe mettersi a disposizione di Vanoli per la seconda parte di campionato con i viola decisi a chiudere un altro affare dopo i molti colpi messi a segno durante il mese di gennaio.

