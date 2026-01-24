Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

“Kean fuori rosa”: bufera Fiorentina, cosa sta succedendo

Foto dell'autore

Decisione pesante del tecnico viola Vanoli: le ultime

A Firenze è scoppiato il caso Kean. Stando alle ultime indiscrezioni l’attaccante non farà parte del gruppo che oggi al ‘Franchi’ affronterà il Cagliari nel match valevole per la 22esima giornata di Serie A. Sarà il primo post scomparsa del presidente Rocco Commisso.

Kean durante una partita della Fiorentina
“Kean fuori rosa”: bufera Fiorentina, cosa sta succedendo (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Come riporta ‘Space viola’, Kean si sarebbe presentato al Viola Park con un’ora di ritardo rispetto alla convocazione delle 12.15. Il classe 2000 ex Juve avrebbe così saltato pure il pranzo di squadra obbligatorio, che era fissato un quarto d’ora dopo.

Vanoli, che ha già usato il pugno duro con Ranieri togliendogli la fascia da capitano, avrebbe intenzione di usare le maniere forti anche con il suo bomber, che già avrebbe avuto degli atteggiamenti poco professionali.

Oltre ad escluderlo dalla gara di oggi, il tecnico gigliato starebbe addirittura spingendo per mettere fuori rosa.

Quest’anno il 25enne di Vercelli ha avuto anche diversi guai fisici, con il rendimento sul campo che non è stato neanche un lontano parente di quello dell’anno scorso.

Nonostante un contratto importante, a inizio estate scorsa rinnovato fino al 2029 con annesso aumento dell’ingaggio a circa 4 milioni – e della clausola, ora salita a circa 62 milioni – molto probabilmente Kean dirà addio nel prossimo calciomercato estivo

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie