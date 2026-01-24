“Kean fuori rosa”: bufera Fiorentina, cosa sta succedendo

Decisione pesante del tecnico viola Vanoli: le ultime

A Firenze è scoppiato il caso Kean. Stando alle ultime indiscrezioni l’attaccante non farà parte del gruppo che oggi al ‘Franchi’ affronterà il Cagliari nel match valevole per la 22esima giornata di Serie A. Sarà il primo post scomparsa del presidente Rocco Commisso.

Come riporta ‘Space viola’, Kean si sarebbe presentato al Viola Park con un’ora di ritardo rispetto alla convocazione delle 12.15. Il classe 2000 ex Juve avrebbe così saltato pure il pranzo di squadra obbligatorio, che era fissato un quarto d’ora dopo.

Vanoli, che ha già usato il pugno duro con Ranieri togliendogli la fascia da capitano, avrebbe intenzione di usare le maniere forti anche con il suo bomber, che già avrebbe avuto degli atteggiamenti poco professionali.

Oltre ad escluderlo dalla gara di oggi, il tecnico gigliato starebbe addirittura spingendo per mettere fuori rosa.

Quest’anno il 25enne di Vercelli ha avuto anche diversi guai fisici, con il rendimento sul campo che non è stato neanche un lontano parente di quello dell’anno scorso.

Nonostante un contratto importante, a inizio estate scorsa rinnovato fino al 2029 con annesso aumento dell’ingaggio a circa 4 milioni – e della clausola, ora salita a circa 62 milioni – molto probabilmente Kean dirà addio nel prossimo calciomercato estivo