Allegri insiste, vuole un difensore: spunta un nome clamoroso | CM

Possibile affare in Serie A per completare il pacchetto arretrato: le ultime di Calciomercato.it

Fullkrug non basta, Allegri insiste per l’acquisto di un difensore. Possibilmente che conosca già la Serie A, non un giovane/straniero a cui necessiterebbe del tempo per ambientarsi nel calcio italiano. Un giocatore, insomma, pronto subito.

In principio c’era il grande ex Thiago Silva in cima alla preferenze di Allegri. Ma il nome del brasiliano, poi trasferitosi al Porto, è stato bocciato dalla proprietà poiché troppo in là con gli anni.

Come piano B aveva preso poi quota Federico Gatti, che il livornese ha già allenato alla Juve. I bianconeri, però, hanno fatto muro: un no soprattutto al prestito, l’unica formula che può utilizzare il club di Cardinale in questa sessione di gennaio.

In prestito, tanto per dire, è stato preso Fullkrug. In prestito sarebbe potuto arrivare Coppola, l’ex Verona in uscita dal Brighton. Conosce la Serie A, ma è un profilo senza esperienza a certi livelli: alla fine i discorsi si sono comunque arenati, con Coppola ora vicinissimo al Paris Fc.

Milan, idea Ranieri per rinforzare la difesa

E adesso? Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ora in casa rossonera è nata un’idea che conduce dritto a Firenze. Questa idea corrisponde al nome di Ranieri, ai ferri corti con Vanoli e, di conseguenza, possibile partente in questi ultimi giorni di mercato.

ll 26enne ha perso la fascia da capitano e la maglia da titolare. Peggio di così… Nelle ultime ore è stato accostato con forza alla Lazio, ma attenzione al Milan che intende accontentare Allegri pure per quanto riguarda il pacchetto arretrato.

Ranieri è legato alla Fiorentina da un contratto che scade a giugno 2028. Il club viola potrebbe anche accettare una cessione in prestito secco fino a giugno.