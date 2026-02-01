Juve-Fiorentina, affare last minute: prestito con obbligo di riscatto

Si va verso una clamorosa operazione last minute tra Juventus e Fiorentina: ecco tutti i dettagli di quello che sta succedendo.

Come già accaduto negli ultimi anni, Juventus e Fiorentina potrebbero rendersi protagoniste di un nuovo sorprendente affare di mercato. Le discussioni tra i due club hanno come protagonista Daniele Rugani, legato ai bianconeri da un contratto fino al 30 giugno 2028 e sempre più ai margini del progetto tecnico-tattico di Spalletti.

Il nome del centrale di Lucca classe ’94 – stando a quanto riportato in queste ore da ‘Sportmediaset’ – è finito sul taccuino proprio della dirigenza viola, decisa a prendere un altro difensore per ovviare all’emergenza in quel ruolo. La Fiorentina insiste per un prestito secco fino a giugno, mentre da Torino sono pronti ad ascoltare solo offerte con l’eventuale inserimento di un obbligo di riscatto.

Proprio la necessità di prendere un altro difensore potrebbe alla fine convincere la Fiorentina ad assecondare le richieste della Vecchia Signora: Rugani, attualmente ai box per problemi fisici e fuori dai convocati anche per la sfida odierna tra Parma e Juve, attende un segnale. Come si concluderà alla fine questa vicenda?