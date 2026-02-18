Moise Kean non fa parte della lista dei convocati della Fiorentina per la trasferta di Conference League contro lo Jagiellonia.

Questo l’elenco completo dei calciatori chiamati da Vanoli che, oltre all’attaccante della nazionale italiana, ha deciso di lasciare a casa anche De Gea e Dodò: Leonardelli, Lezzerini, Magalotti; Balbo, Comuzzo, Fortini, Gosens, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri, Sadotti; Fabbian, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Deli, Bonanno; Braschi, Harrison, Piccoli, Bertolini.

Una scelta, quella di Paolo Vanoli, mirata a preservare diversi big in vista della partita di campionato che vedrà i viola affrontare il Pisa in quella che sarà una vera e propria sfida salvezza con i nerazzurri che saranno all’ultima spiaggia. Per i viola, complici i risultati positivi del Lecce, non c’è modo di abbassare la guardia con la necessità di fare punti più che mai viva nonostante le recenti vittorie sui campi del Bologna e del Como.