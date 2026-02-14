Atalanta
Pagelle Como-Fiorentina 1-2, i voti della sfida: scatto salvezza dei viola

Foto dell'autore

La Fiorentina ha vinto in casa del Como per 1-2 con i viola che hanno trovato un successo fondamentale nella corsa per la salvezza. 

Como-Fiorentina
I voti di Como-Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il gol di Fagioli nel primo tempo ha messo in discesa la partita per gli ospiti che nella ripresa hanno trovato il raddoppio grazie al calcio di rigore di Moise Kean. A riaprire la gara è stato l’autogol di Parisi che ha ridato speranze agli uomini di Fabregas che rallentano così nella corsa ad un posto in Europa in vista della prossima stagione.

Espulsi Vanoli e Morata nel finale con l’attaccante del Como che ha preso un doppio giallo. Per i viola un successo fondamentale che consente di raggiungere, almeno momentaneamente il Lecce in classifica e di fare un salto fondamentale nella corsa alla permanenza in Serie A.

Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Como-Fiorentina 1-2, male Kempf

COMO (4-2-3-1): Butez 6; Valle 5,5 (Moreno 6), Ramon 5,5, Kempf 4,5, Kuhn 5,5 (Jesus Rodriguez 6); Da Cunha 6, Perrone 5,5 (Addai 6); Vojvoda 6 (Caqueret 6), Nico Paz 5,5, Baturina 5,5; Douvikas 5,5 (Morata 4,5). Allenatore Fabregas.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6,5; Dodò 6,5, Pongracic 6,5, Ranieri 6,5, Parisi 5,5; Mandragora 6, Fagioli 7,5 (Ndour 6), Brescianini 6; Harrison 6, Kean 7 (Piccoli sv), Solomon 6,5. Allenatore Vanoli.

ARBITRO: Marchetti.

MARCATORI: Fagioli, Kean (rig.), Parisi (autogol)

AMMONITI: Kempf, Jesus Rodriguez, Madragora, Ranieri

/7
650

ESPULSI: Vanoli, Morata

