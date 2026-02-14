Pagelle Como-Fiorentina 1-2, i voti della sfida: scatto salvezza dei viola

La Fiorentina ha vinto in casa del Como per 1-2 con i viola che hanno trovato un successo fondamentale nella corsa per la salvezza.
Il gol di Fagioli nel primo tempo ha messo in discesa la partita per gli ospiti che nella ripresa hanno trovato il raddoppio grazie al calcio di rigore di Moise Kean. A riaprire la gara è stato l’autogol di Parisi che ha ridato speranze agli uomini di Fabregas che rallentano così nella corsa ad un posto in Europa in vista della prossima stagione.
Espulsi Vanoli e Morata nel finale con l’attaccante del Como che ha preso un doppio giallo. Per i viola un successo fondamentale che consente di raggiungere, almeno momentaneamente il Lecce in classifica e di fare un salto fondamentale nella corsa alla permanenza in Serie A.
Andiamo a vedere i voti della sfida.
Voti Como-Fiorentina 1-2, male Kempf
COMO (4-2-3-1): Butez 6; Valle 5,5 (Moreno 6), Ramon 5,5, Kempf 4,5, Kuhn 5,5 (Jesus Rodriguez 6); Da Cunha 6, Perrone 5,5 (Addai 6); Vojvoda 6 (Caqueret 6), Nico Paz 5,5, Baturina 5,5; Douvikas 5,5 (Morata 4,5). Allenatore Fabregas.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6,5; Dodò 6,5, Pongracic 6,5, Ranieri 6,5, Parisi 5,5; Mandragora 6, Fagioli 7,5 (Ndour 6), Brescianini 6; Harrison 6, Kean 7 (Piccoli sv), Solomon 6,5. Allenatore Vanoli.
ARBITRO: Marchetti.
MARCATORI: Fagioli, Kean (rig.), Parisi (autogol)
AMMONITI: Kempf, Jesus Rodriguez, Madragora, Ranieri
ESPULSI: Vanoli, Morata