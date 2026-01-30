Atalanta
Panchina a Pioli, nuova avventura in arrivo per l’ex Fiorentina

Spunta una nuova ipotesi per il futuro di Stefano Pioli con l’ex allenatore della Fiorentina che potrebbe ripartire a breve da una panchina prestigiosa.

Esonerato dalla Fiorentina dopo poche giornate di campionato considerati i deludenti risultati ottenuti, l’ex allenatore dei viola è al momento fermo anche se ancora sotto contratto con la società toscana.

Durante la scorsa estate Stefano Pioli aveva siglato un contratto triennale con la squadra viola, convinta di voler dare vita ad un nuovo profetto con l’ex tecnico del Milan. L’avvio di campionato shock della squadra ha portato la società a cambiare idea e ad esonerare Pioli per dare la guida della squadra a Paolo Vanoli. Ora per lui potrebbero aprirsi le porte di una nuova avventura.

Spunta Pioli per la panchina del Marsiglia, De Zerbi a rischio

L’eliminazione dalla Champions League del Marsiglia ha messo a repentaglio la posizione di Roberto De Zerbi al Marsiglia con l’allenatore italiano che sarebbe a rischio esonero.

Come sempre accade in questi casi si iniziano a valutare nuovi nomi per l’eventuale successione e il direttore sportivo Mehdi Benatia potrebbe guardare ad un altro italiano per la panchina della squadra transalpina. Stefano Pioli sembra essere nel lotto dei nomi seguiti dal Marsiglia anche se il contratto con la Fiorentina sembra rappresentare un grande ostacolo.

Pioli ha ancora più di due anni di contratto con i viola e dovrebbe trattare la buonuscita con il club toscano. La Fiorentina, dal canto suo, spera che Pioli riesca a trovare presto una nuova squadra, per non dover pagare l’ingaggio al tecnico fino alla fine del contratto firmato la scorsa estate. Una decisione, a partire dal futuro di De Zerbi, verrà presa a stretto giro di posta con Pioli che capirà, di conseguenza, quello che potrà essere il suo destino.

