Clamoroso De Zerbi, addio al Marsiglia: decisione a breve

Foto dell'autore

Possibile ribaltone sulla panchina dell’OM dopo l’eliminazione dalla Champions

Terremoto al Marsiglia dopo la cocente eliminazione dalla Champions. Breve recap dei fatti: l’OM è affondato in casa del Brugge e, a causa del 4-2 last second (a segno il portiere Trubin) del Benfica di Mourinho sul Real Madrid, non è riuscito a qualificarsi neanche per i playoff.

De Zerbi prima di una partita del Marsiglia
Clamoroso De Zerbi, addio al Marsiglia: decisione a breve (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Pesanti le dichiarazioni post gara del Ds Benatia come del tecnico De Zerbi, la cui esperienza sulla panchina dei transalpini potrebbe chiudersi a breve.

Secondo Fabrice Hawkins di ‘RMC Sport’, infatti, “la posizione del bresciano è in serio pericolo. (…) Sono in corso colloqui tra tutte le parti per arrivare a una decisione”.

De Zerbi è alla seconda stagione sulla panchina del Marsiglia, attualmente terzo in Ligue 1 a -7 dalla capolista PSG. Prima della figuraccia europea, che potrebbe porre fine alla sua esperienza sulla panchina dell’OM, aveva sconfitto il Lens, secondo in campionato.

I dirigenti del club francese si stanno probabilmente chiedendo se abbia ancora la squadra in mano, se lo spogliatoio lo segue oppure no. Decisivi saranno i faccia a faccia con alcuni ‘senatori’ oltre che con lo stesso De Zerbi.

