Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Gudmundsson nel mirino della Roma, affare per l’estate | CM

Foto dell'autore

Albert Gudmundsson è finito nel mirino della Roma in vista della prossima stagione. L’attaccante islandese della Fiorentina potrebbe cambiare maglia alla fine del campionato in corso con i giallorossi che si sono iscritti alla corsa per il giocatore viola.

Gudmundsson
La Fiorentina pronta a chiudere il la cessione di Gudmundsson (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 1997, l’ex attaccante del Genoa compirà 29 anni durante la prossima estate con la punta che potrebbe salutare la Fiorentina alla fine di un campionato iniziato con difficoltà per il giocatore che ha un contratto fino al giugno del 2029 con i toscani.

Calciomercato Roma, occhi su Gudmundsson

La Roma apprezza molto le qualità della punta che, senza qualificazione alle prossime coppe europee, potrebbe salutare la Fiorentina in estate per cercare di rivitalizzare la propria carriera. La Roma, stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, vorrebbe provare a chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto anche se molto dipenderà da quella che sarà la posizione dei giallorossi alla fine del campionato.

Nel caso in cui la Roma dovesse riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, il club potrebbe avere a disposizione il denaro sufficiente (circa 14 milioni di euro) a convincere la viola a cedere il calciatore a titolo definitivo.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie