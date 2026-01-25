Gudmundsson nel mirino della Roma, affare per l’estate | CM

Albert Gudmundsson è finito nel mirino della Roma in vista della prossima stagione. L’attaccante islandese della Fiorentina potrebbe cambiare maglia alla fine del campionato in corso con i giallorossi che si sono iscritti alla corsa per il giocatore viola.
Classe 1997, l’ex attaccante del Genoa compirà 29 anni durante la prossima estate con la punta che potrebbe salutare la Fiorentina alla fine di un campionato iniziato con difficoltà per il giocatore che ha un contratto fino al giugno del 2029 con i toscani.
Calciomercato Roma, occhi su Gudmundsson
La Roma apprezza molto le qualità della punta che, senza qualificazione alle prossime coppe europee, potrebbe salutare la Fiorentina in estate per cercare di rivitalizzare la propria carriera. La Roma, stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, vorrebbe provare a chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto anche se molto dipenderà da quella che sarà la posizione dei giallorossi alla fine del campionato.
Nel caso in cui la Roma dovesse riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, il club potrebbe avere a disposizione il denaro sufficiente (circa 14 milioni di euro) a convincere la viola a cedere il calciatore a titolo definitivo.