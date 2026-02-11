Atalanta
De Zerbi riparte subito: ritorno clamoroso, ecco dove

Il tecnico fresco di addio al Marsiglia è in cima ai desideri di Paratici, nuovo Ds della Fiorentina

Roberto De Zerbi non è più l’allenatore del Marsiglia. Le parti, di comune accordo, hanno deciso per il divorzio a seguito dell’umiliante sconfitta col Paris Saint-Germain.

“Dopo discussioni tra tutti gli attori coinvolti nella gestione del club (proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore), si è deciso di apportare un cambiamento al timone della prima squadra – recita la nota ufficiale dell’OM –  Si è trattato di una difficile decisione collettiva, presa dopo un’attenta riflessione nel migliore interesse del club, per rispondere alle sfide sportive di fine stagione”.

Ora dove sarà il futuro di De Zerbi? Presto per dirlo, ma magari in Italia. Come rivelato da Calciomercato.it, infatti, l’allenatore bresciano è il nome in cima ai desideri di Fabio Paratici, nuovo Direttore sportivo della Fiorentina.

Attenzione, però, al possibile ritorno in Premier League, dove l’ex Sassuolo ha lasciato un ottimo ricordo grazie alla positiva esperienza sulla panchina del Brighton.

Stando ad alcune fonti britanniche, proprio il ritorno in Premier sarebbe l’opzione più gradita all’ormai ex tecnico del Marsiglia. A proposito, i francesi apprezzano molto Vincenzo Italiano…

Per De Zerbi potrebbero muoversi di nuovo alcune delle big del massimo campionato inglese: per esempio il Liverpool, considerata la posizione più che traballante di Slot, ma pure il Manchester United (che ci provò prima che andasse all’OM) e il Tottenham, quest’ultimo fresco di esonero di Frank. De Zerbi è pronto a tornare in panchina, ma ovviamente a partire della prossima stagione. 

