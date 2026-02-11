Ufficiale l’esonero di Roberto De Zerbi, per il Marsiglia è tempo di trovare un nuovo allenatore che possa guidare la squadra fino al termine della stagione provando a raggiungere la qualificazione in Champions League.

Proprio l’eliminazione dalla massima competizione continentale è stata determinante nella scelta della società francese che ha visto nel 5-0 subito dal PSG la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

I rapporti tra De Zerbi e l’ambiente marsigliese erano tesi da tempo e il club ha deciso di procedere con l’esonero dell’ex allenatore di Brighton e Sassuolo. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio del nuovo allenatore che potrebbe essere un tecnico preposto a guidare la squadra fino alla fine del campionato.

Italiano al posto di De Zerbi, il Marsiglia pensa all’allenatore del Bologna

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, uno dei nomi caldi in casa Marsiglia per la prossima stagione è quello di Vincenzo Italiano. L’allenatore sta vivendo un momento complicato sulla panchina del Bologna e, nonostante il contratto fino al giugno del 2027 potrebbe arrivare la separazione tra le parti se non ci dovesse essere condivisione sul progetto futuro.

Vincenzo Italiano è un profilo che piace a Medhi Benatia, direttore sportivo della formazione francese che sta iniziando a valutare le opzioni per il futuro della panchina.