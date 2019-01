CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA ROMERO CHRISTENSEN / È un mese di gennaio particolarmente caldo per la Juventus sia sul fronte entrate che uscite. I bianconeri in linea di massima non vorrebbero muovere troppe pedine in questa finestra di calciomercato, in vista della seconda metà di stagione, ma non è da escludere una cessione di lusso. L'indiziato numero uno resta Mehdi Benatia, poco impiegato da Allegri e spesso accostato a diversi club esteri. L'ultima suggestione vedrebbe il centrale ex Roma e Bayern in una possibile trattativa per il passaggio anticipato di Ramsey a Torino.

Nei mesi scorsi invece si è parlato molto diconparticolarmente interessate.

In caso di addio anticipato di Benatia la Juventus dovrà dunque trovare un sostituto all'altezza della situazione.

Calciomercato Juventus, i profili per il dopo Benatia

Nel caso in cui l'ex Udinese dovesse salutare già a gennaio tra le papapibili idee bianconere potrebbe rientrare il giovane Romero del Genoa, sul quale c'è anche l'Inter dell'ex Marotta. Un arrivo anticipato del giovane sudamericano tapperebbe il buco lasciato da Benatia e al contempo regalerebbe ad Allegri una pedina di sicuro avvenire anche per i prossimi anni. Impossibile De Ligt a gennaio, così come Todibo accasatosi intanto al Barcellona, mentre potrebbe tornare in auge come operazione low cost l'ex Angelo Ogbonna, ormai da tempo intenzionato a rientrare in Italia. Proprio dalla Premier League potrebbe invece arrivare la suggestione Andreas Christensen che col Chelsea di Sarri sta faticando parecchio. Il danese classe 1996 ha una valutazione piuttosto alta ma ha fin qui collezionato una sola presenza in Premier ed una manciata nelle coppe. Numeri che potrebbero evidentemente portarlo ben presto lontano da Londra.

