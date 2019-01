CALCIOMERCATO ROMA SCHNEIDERLIN / Ruota attorno alle condizioni di Daniele De Rossi il calciomercato Roma di gennaio.

La conferma è arrivata direttamente dal tecnico Eusebio, ma la dirigenza giallorossa non vuole farsi cogliere impreparata in caso di necessità negli ultimi giorni della sessione e per questo sta sondando diverse piste.

Tra queste, scrivono in Inghilterra, c'è quella che conduce a Morgan Schneiderlin. Lo riferisce il britannico 'Daily Mail', secondo cui il centrocampista francese classe '89 sarebbe stato messo nella lista dei calciatori cedibili dell'Everton e la Roma si sarebbe attivata sulle sue tracce.

