INTER RANOCCHIA ICARDI / Prima gara ufficiale stagionale dal 1' per Andrea Ranocchia. Al termine del tennistico 6-2 contro il Benevento, il difensore dell'Inter ha parlato del suo futuro: "Il mercato di gennaio non mi tocca, non c'è niente.

Ho ancora diversi mesi di contratto, poi vedremo con la società. Io sono tranquillo, continuerò a fare ciò che so finché ne avrò la possibilità.? Di lui si parla sempre, è il capitano e fa tanti gol. E' normale che si parli di lui", le parole del di Ranocchia al termine del match.