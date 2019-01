Calciomercato Parma, fatta per Kucka

CALCIOMERCATO PARMA KUCKA / Juraj Kucka sarà a breve un nuovo giocatore del Parma.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il centrocampista è pronto a lasciare Trebisonda per far ritorno in Italia: l'accordo tra le parti - come riporta 'Sky Sport' - è stato definito e a breve arriveranno le firme. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI . Kucka è atteso in Italia già nella giornata di domani.