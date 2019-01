CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO MKHITARYAN MARTIAL / E' caccia ad un attaccante esterno. Il Milan vuole rinforzare la squadra acquistando un giocatore capace di agire sia sulla sinistra che da seconda punta: come vi raccontiamo dal 31 dicembre il nome in cima alla lista dei desideri del Milan è quello di Ferreira Carrasco. I prossimi giorni saranno quelli chiave: presto sapremo se i rossoneri riusciranno a portare a casa l'ex Atletico Madrid.

Il belga ha aperto ad un ritorno in Europa, decidendo di abbassarsi lo stipendio (attualmente guadagna 10 milioni netti a stagione), ma il Milan deve fare i conti con

Calciomercato Milan, dalla Premier l'alternativa a Carrasco

I prossimi giorni dunque ci diranno quale sarà il futuro di Carrasco per il quale è davvero corsa a tre. Se il belga dovesse sbarcare in Premier League proprio dall'Inghilterra potrebbe arrivare il nuovo esterno del Milan. Carrasco, infatti, potrebbe dare il via libera a due profili che piacciono ai rossoneri: all'Arsenal, infatti, Mkhitaryan potrebbe trovar meno spazio e tornare di moda per il club milanese. Con il ManchesterUnited, invece, potrebbe essere più facile trattare Martial, calciatore da tempo nel mirino del Milan ma che interessa anche all'Inter. Intrecci di mercato che potrebbero finalmente regalare il giusto rinforzo in avanti a Gattuso

