JUVENTUS INTER CHERUBINI / L'addio di Marotta ha consegnato le chiavi del mercato della Juventus a Fabio Paratici. Pieni poteri nell'area sportiva per il dirigente piacentino, in sinergia con il vicepresidente Pavel Nedved e il tecnico Allegri. Oltre a Paratici è arrivata recentemente anche la promozione di Federico Cherubini, nuovo vice Ds dopo aver lasciato a Fusco le redini della squadra Under 23 e dei calciatori in prestito.

Una scelta che va a premiare la bontà del lavoro svolto negli ultimi anni come talent scout dall'ex Foligno, ma anche per blindarlo dal corteggiamento dell'dell'ex mentore Marotta. La società e il presidente- come appreso da Calciomercato.it - ritengono Cherubini una pedina molto preziosa nell'opera di ringiovanimento dello scacchiere dirigenziale della Juve, con il diretto interessato pronto per la nuova sfida e motivato nel ripagare la fiducia della 'Vecchia Signora'. Cherubini, oltre ad essere il braccio destro sul mercato di Paratici, avrà anche il compito di fare da collante tra le formazioni del settore giovanile (compresa l'Under 23) e la prima squadra.