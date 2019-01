SAMPDORIA GABBIADINI / Manolo Gabbiadini è tornato alla Sampdoria. L'attaccante, dopo esattamente due anni di alti e bassi al Southampton, dove ha segnato 12 gol in 58 partite, è di nuovo un calciatore della società blucerchiata, che ha ufficializzato il colpo di calciomercato oggi pomeriggio.

L'exritorna al club nel quale, probabilmente, mostrò la sua miglior versione tra il 2013 e il 2015.

La volontà del calciatore era calcare nuovamente i campi della Serie A e poter farlo con la Sampdoria, società alla quale è legatissimo, è un desiderio che si realizza, un nuovo inizio. Lo ha confermato lui stesso, mandando un messaggio ai tifosi attraverso Twitter: "La maglia più bella del mondo, il mare, il calore della gente. Che bello essere di nuovo qui, Sampdoria. Come se non fossi mai andato via".

Gabbiadini, 27 anni compiuti a novembre, si trova di fronte a un'opportunità decisiva per la sua carriera: in blucerchiato punta a ritrovare continuità di impiego e rendimento e, perchè no, di tornare a vestire la maglia della Nazionale. La sua ultima apparizione risale alla sciagurata sfida con la Svezia del 13 novembre 2017 a San Siro.

