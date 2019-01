CALCIOMERCATO MILAN BENNASSER / In questo mercato di gennaio il Milan sta provando a prendere soprattutto un centrocampista. Sensi e Alfred Duncan del Sassuolo i profili più cercati da Leonardo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , il dt rossonero (alle prese con la questione Higuain) si è mosso in realtà anche per Youssef Ait: c'è stato un sondaggio esplorativo per conoscere il prezzo che ildove è tornato l'estate scorsa al termine dell'annata positiva al Caen, ha fissato intorno ai 10 milioni di euro. Offerto a fine novembre all'Inter , il cartellino del marocchino classe '96 potrebbe comunque essere acquistato con la formula del prestito più diritto/obbligo di riscatto. Centrocampisa fisico e tecnico, per lui c'è stato un approccio anche del, mentre al momento la squadra più forte è l'. Il tecnico dei 'Gunners', Unai, è un suo estimatore fin dai tempi in cui guidava ile potrebbe spingere per il suo arrivo in caso di qualche partenza a centrocampo, Ramsey (direzione Juve) e non solo. Per le altre ultime news di calciomercato CLICCA QUI