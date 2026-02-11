Atalanta
Ufficiale: Pellegrino ha rinnovato il contratto con il Parma

Mateo Pellegrino ha ufficialmente rinnovato il contratto con il Parma. Gran colpo della squadra ducale che ha fatto firmare un nuovo accordo al proprio attaccante fino al giugno del 2030.

Un affare che permette al Parma di poter affrontare la prossima sessione di calciomercato con la massima serenità, potendo valutare le offerte in arrivo per l’attaccante argentino che fa gola a diverse squadre italiane ed estere. La valutazione del cartellino dell’attaccante si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Il centravanti, che a ottobre compirà 25 anni, è stato a lungo nel mirino del Milan che aveva pensato a lui già per il mercato di gennaio, virando poi su Fullkrug, preso in prestito dal West Ham. Di sicuro Mateo Pellegrino sarà uno degli uomini mercato in vista della prossima sessione estiva con il centravanti pronto al salto di qualità.

