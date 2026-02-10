Sembrava destinato ad andare via ma alla fine è rimasto al Milan: ora c’è un nuovo colpo di scena su Nkunku.
A gennaio si è parlato a lungo di un suo addio per fare spazio a un nuovo attaccante (Mateta), ma alla fine Christopher Alan Nkunku è rimasto al Milan. L’attaccante francese classe ’97 continua a scalare posizioni nelle gerarchie di Allegri e attraversa un buonissimo momento di forma, come dimostra la rete del momentaneo 2-0 messa a segno sul campo del Bologna lo scorso 3 febbraio.
Adesso è lo stesso Nkunku a fare chiarezza su quanto accaduto nella sessione invernale di calciomercato in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “La verità è che io non ho mai pensato di andare via, questo è il punto. Non ho mai chiesto al mio procuratore di cercare altro o di contattare altri club, visto che volevo solo essere pronto a rendere qui al Milan. Quello rossonero per me è il club più grande d’Italia, la società vuole vincere titoli e questo è anche il mio obiettivo“.
Una vera e propria dichiarazione d’amore da parte di Nkunku al Milan: una splendida notizia, insomma, in vista della seconda parte di stagione.