Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Nkunku via dal Milan, altro colpo di scena: il messaggio

Foto dell'autore

Sembrava destinato ad andare via ma alla fine è rimasto al Milan: ora c’è un nuovo colpo di scena su Nkunku.

A gennaio si è parlato a lungo di un suo addio per fare spazio a un nuovo attaccante (Mateta), ma alla fine Christopher Alan Nkunku è rimasto al Milan. L’attaccante francese classe ’97 continua a scalare posizioni nelle gerarchie di Allegri e attraversa un buonissimo momento di forma, come dimostra la rete del momentaneo 2-0 messa a segno sul campo del Bologna lo scorso 3 febbraio.

Nkunku esulta dopo il gol al Verona
Nkunku (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Adesso è lo stesso Nkunku a fare chiarezza su quanto accaduto nella sessione invernale di calciomercato in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “La verità è che io non ho mai pensato di andare via, questo è il punto. Non ho mai chiesto al mio procuratore di cercare altro o di contattare altri club, visto che volevo solo essere pronto a rendere qui al Milan. Quello rossonero per me è il club più grande d’Italia, la società vuole vincere titoli e questo è anche il mio obiettivo“.

/7
259

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

6 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

7 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 19%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Una vera e propria dichiarazione d’amore da parte di Nkunku al Milan: una splendida notizia, insomma, in vista della seconda parte di stagione.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie